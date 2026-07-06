Mbappé, Olise, Haaland, Messi... La Coupe du monde va-t-elle décider du Ballon d'Or ?

Le Ballon d'Or 2026 pourrait se jouer pendant cette Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mbappé, Messi, Haaland et d'autres candidats brillent, mais tout dépendra de la suite.

À quelques jours des quarts de finale de la Coupe du monde 2026, une question revient de plus en plus souvent : le Ballon d'Or est-il en train de se jouer sous nos yeux ? Chaque grand tournoi redistribue les cartes et cette édition ne fait pas exception. Les favoris se répondent à distance, enchaînent les performances et savent qu'un parcours exceptionnel peut peser très lourd au moment du vote. La course est plus ouverte que jamais.

Plusieurs favoris pour le moment

Kylian Mbappé, Lionel Messi et Erling Haaland dominent le classement des buteurs avec sept réalisations chacun. Derrière eux, d'autres candidats frappent à la porte. Michael Olise impressionne avec ses cinq passes décisives et confirme qu'il n'est pas qu'un créateur, mais aussi un joueur capable de faire gagner des matchs. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or en titre, est lui aussi dans la course grâce à ses quatre buts. Chacun tente de faire la différence à sa manière.

Des gros matchs où il faut confirmer

La suite du tournoi pourrait tout changer. L'Argentine de Messi défiera l'Égypte en huitième de finale et la France de Mbappé retrouvera le Maroc. La Norvège de Haaland s'apprête à vivre un gros match contre l'Angleterre en quart de finale. Une élimination prématurée peut faire perdre de précieux points dans la course au Ballon d'Or, alors qu'un exploit face à un grand favori peut marquer les esprits. Dans ce genre de compétition, chaque match compte un peu plus que le précédent.

Quelques cas dans l'histoire du Ballon d'Or

L'histoire montre que la Coupe du monde peut faire basculer une élection. En 2023, Lionel Messi avait remporté son huitième Ballon d'Or après avoir conduit l'Argentine au titre mondial, malgré une saison en club moins impressionnante que celle d'Erling Haaland, auteur d'un triplé historique avec Manchester City. En 2006, Fabio Cannavaro avait été récompensé après son immense Coupe du monde avec l'Italie, alors que beaucoup imaginaient Thierry Henry s'imposer. En 2002, Ronaldo avait renversé la hiérarchie grâce à ses huit buts et son doublé en finale, malgré une saison de club très limitée après son retour de blessure.

Luka Modric, finaliste de la Coupe du monde 2018 et vainqueur de la Ligue des champions la même année



Mais le Mondial ne fait pas tout. Luka Modrić en est le parfait exemple. En 2018, le Croate avait émerveillé la planète en emmenant son pays jusqu'en finale, mais il sortait d'une saison exceptionnelle avec une victoire en Ligue des champions sous les couleurs du Real Madrid. C'est souvent la combinaison entre une grande saison en club et un tournoi international réussi qui fait la différence. Les performances de ces prochaines semaines pourraient peser très lourd, mais elles devront être suffisamment exceptionnelles pour départager des candidats auteurs d'une belle année. La route vers le Ballon d'Or passe aujourd'hui par cette Coupe du monde.