Officiel : un Liégeois formé au PSG comme nouvelle arme dans la course au titre en D1 FFA

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un Liégeois formé au PSG comme nouvelle arme dans la course au titre en D1 FFA
Photo: © photonews
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Tubize-Braine se renforce avec l'arrivée de Richard Makutungu. L'ailier belge évoluera pour la première fois dans notre pays, après un début de carrière essentiellement passé en France.

Cette saison encore, Tubize-Braine aura pour ambition de monter en D1B, après avoir été doublé par l'Olympic Charleroi puis l'Excel Virton dans la lutte pour le titre en D1 FFA. Pour cela, le club a annoncé la venue de Richard Makutungu, un ailier belge de 24 ans qui était actif au Pays du Valois, en Nationale 2, le cinquième échelon du foot français.

Makutungu a grandi en région parisienne. Après avoir frappé ses premiers ballon du côté de Cergy Pontoise, il a été repéré par le PSG, où il a évolué de ses 13 à ses 20 ans, jusqu'à disputer la Youth League et atteindre l'équipe réserve. Il s'est ensuite casé en Espagne, l'UD Santa Marta, avant de revenir en France, dans le club de L'Aumône, puis au Pays du Valois.

Richard Makutungu pour renforcer le fland droit de Tubize-Braine après ses aventures en France

Il n'en reste pas moins né et à Liège. Makutungu a d'ailleurs été international belge jusqu'en U19, côtoyant notamment Amadou Onana, Nicolas Raskin, Louis Patris et Michel-Ange Balikwisha en sélections d'âges. "Ailier rapide, percutant et imprévisible, Richard apportera toute sa vivacité et son envie au service de l’équipe", le présente Tubize-Braine.

Le nouveau renfort a hâte de se montrer : "Je suis très heureux et honoré de m’engager avec la Royale Union Tubize-Braine. C’est avec beaucoup de fierté que je relève ce nouveau défi, animé par une immense soif de réussir dans mon pays de naissance. Je remercie le club pour sa confiance et je suis prêt à tout donner pour défendre ce maillot avec passion, humilité et détermination. Impatient de commencer cette nouvelle aventure. À très vite sur les terrains".


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