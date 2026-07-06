"Si les Américains battent la Belgique..." : un sélectionneur prend fait et cause pour les Diables

L'affaire de la levée de la suspension de Folarin Balogun prend des proportions gigantesques. Le sélectionneur norvégien Stale Solbakken s'est montré solidaire, mais surtout très inquiet.

La FIFA s'attendait-elle à autant de réactions en revenant sur la suspension de Folarin Balogun ? Peut-être pas. En a-t-elle quelque chose faire ? Absolument rien. En attendant, la polémique ne cesse de prendre de l'ampleur. Rendez-vous compte : alors que la Norvège venait de réaliser l'un des plus grands exploits de son histoire en se hissant en quart de finale de cette Coupe du Monde au détriment du Brésil, le séletionneur Stale Solbakken s'est lui aussi prononcé sur l'épisode Balogun en conférence de presse.

"La Fifa a fait une grosse erreur et pris une très mauvaise décision. Balogun a pris un carton rouge et la VAR a confirmé que c'était un rouge, il a été exclu et suspendu pour un match", a commencé Solbakken. L'ancien coach du FC Copenhague n'en revenait pas : "C'est une très, très, très, très, très mauvaise décision, ce n’est pas bon pour le sport".

Quand sport et politique internationale prennent un malin plaisir à s'entraider

Les Danois se mettent à notre place : "Si les Américains battent la Belgique, ils auront toujours ce petit quelque chose en plus. Et s’il (Balogun) marque un but ou fait un bon match, la Belgique sera furieuse. S’ils gagnent, ça restera toujours quelque part en arrière-plan".

L'affaire Balogun créé un dangereux précédent : "Et qu’en sera-t-il du prochain carton rouge ? Il va y avoir des appels pour faire annuler ce carton ?". C'est là toute la nuance : les Etats-Unis n'ont pas fait appel de la suspension de Balogun : ils ne le pouvaient toiut simplement pas. C'est le président Donald Trump lui-même qui a passé un coup de fil à la FIFA pour que son équipe puisse compter sur son attaquant. Les règlements sont une chose, la ligne directe entre la Maison Blanche et la FIFA en est une autre. Plus rapide et plus efficace.