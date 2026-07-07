Sujet important à trancher : l'Antwerp prend une première grosse décision concernant ses gardiens

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Sujet important à trancher : l'Antwerp prend une première grosse décision concernant ses gardiens
Photo: © photonews
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Il pourrait y avoir du changement jusque dans les buts à l’Antwerp. Après la quinzaine de joueurs en fin de contrat, Brandon Nozawa pourrait profiter de sa bonne saison sur le plan personnel pour partir, tandis que Yannick Thoelen (35 ans) va être prolongé d’une saison.

Loïc Woos

La prolongation du contrat de Yannick Thoelen est actée

"Yannick Thoelen restera plus longtemps au Bosuil et prolonge son contrat d’un an. Thoelen défend les couleurs rouge et blanc depuis janvier 2025. Jusqu’ici, il a gardé les buts lors de 7 rencontres de championnat et, grâce à sa grande expérience, il constitue un élément important du noyau du RAFC."

"Bonne saison à venir, Yannick !", a écrit le Royal Antwerp dans un message partagé sur les réseaux sociaux. Le club a ainsi déjà tranché pour au moins un gardien en vue de la saison prochaine. Pour les autres, la réponse devrait tomber prochainement.

Après sa saison catastrophique, bien loin de ses ambitions et de la lutte pour les places européennes, le Royal Antwerp procède à une revue totale de son effectif et s’est séparé d’une quinzaine de joueurs dont le contrat arrivait à échéance et qui n’a pas été renouvelé.

Parmi les concernés, Vincent Janssen, Gyrano Kerk, Dennis Praet ou encore Zeno Van den Bosch… mais pas Yannick Thoelen (35 ans), le deuxième gardien qui devrait obtenir une prolongation de contrat, rapportent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

Il pourrait y avoir du changement jusque dans les buts au Great Old, puisque Taishi Brandon Nozawa (23 ans) pourrait profiter de sa bonne première saison en Belgique pour, déjà, rejoindre l’un des cinq grands championnats européens.

Un duo Devalckeneer - Thoelen à l’Antwerp, et un départ de Nozawa ?

Le rôle de gardien titulaire pourrait ainsi revenir au grand espoir du club, Niels Devalckeneer (22 ans), affilié au Matricule 1 depuis son arrivée du Lierse en 2018, mais Yannick Thoelen voudra également jouer sa carte personnelle.


Aligné à sept reprises en début de saison alors que Nozawa n’était pas encore prêt, Yannick Thoelen avait apporté une satisfaction qui pourrait lui permettre de véritablement concurrencer Niels Devalckeneer, dont il faudra voir la réaction au plus haut niveau.

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