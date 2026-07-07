Sujet important à trancher : l'Antwerp prend une première grosse décision concernant ses gardiens

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Il pourrait y avoir du changement jusque dans les buts à l’Antwerp. Après la quinzaine de joueurs en fin de contrat, Brandon Nozawa pourrait profiter de sa bonne saison sur le plan personnel pour partir, tandis que Yannick Thoelen (35 ans) va être prolongé d’une saison.