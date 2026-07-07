Une réaction attendue : les mots de Folarin Balogun après la polémique et l'élimination contre la Belgique

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Une réaction attendue : les mots de Folarin Balogun après la polémique et l'élimination contre la Belgique
Photo: © photonews
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Folarin Balogun était visiblement touché après les événements des derniers jours et l'élimination des États-Unis de la Coupe du monde 2026 par la Belgique. L'attaquant de l'AS Monaco est revenu sur toute cette polémique au coup de sifflet final et a livré sa version des faits.

Il a concentré toute l'attention médiatique ces derniers jours, et une bonne partie des chambrages belges cette nuit. Il était la raison, ou son symbole, pour laquelle le monde entier ou presque soutenait notre équipe nationale contre le pays hôte : Folarin Balogun a finalement pu disputer le huitième de finale de la Coupe du monde entre la Team USA et les Diables Rouges après l'annulation de sa suspension suite à son carton rouge reçu contre la Bosnie.

Visiblement rongé par la pression, l'attaquant américain n'a toutefois pas réalisé un grand match et est resté dans la poche de l'axe central de la Belgique, Nathan Ngoy et Brandon Mechele étant tous deux à créditer d'une bonne prestation. 

Au coup de sifflet final, l'avant-centre de 25 ans appartenant à l'AS Monaco s'est exprimé sur toute l'agitation des derniers jours, lui qui avait déjà personnellement échangé avec Rudi Garcia après la rencontre et qui n'a pas su faire parler son talent pendant celle-ci.

Les explications de Folarin Balogun après l'annulation de sa suspension

"Je sais que la décision de la FIFA d'annuler ma suspension était controversée. Je ne vais pas prétendre le contraire. Mais de notre côté, nous avons accepté la décision de l'arbitre quand il m'a brandi un carton rouge, nous avons accepté la suspension d'un match et nous avons également accepté l'annulation de celle-ci."

Lire aussi… Malgré la qualif', l'Union belge ne lâche pas la FIFA dans l'affaire Balogun : "Nous nous sentons soutenus"
"Au final, je voulais simplement aider mon équipe. Ces derniers jours, j'ai essayé de uniquement me concentrer sur ce qui allait se passer sur le terrain, ce qui n'était pas simple. Le reste ne dépendait pas de moi et je n'avais aucune influence là-dessus. Je n'ai rien de plus à dire", a déclaré Folarin Balogun.

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