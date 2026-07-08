Anderlecht aura-t-il le montant demandé ? Un accord se rapproche pour Nathan De Cat



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Suis Walfoot dès à présent sur Instagram! Nathan De Cat vit ses dernières semaines anderlechtoises à l'infirmerie. En parallèle, négocie également son futur transfert.



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