Anderlecht aura-t-il le montant demandé ? Un accord se rapproche pour Nathan De Cat

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Anderlecht aura-t-il le montant demandé ? Un accord se rapproche pour Nathan De Cat
Photo: © photonews

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Nathan De Cat vit ses dernières semaines anderlechtoises à l'infirmerie. En parallèle, négocie également son futur transfert.

Scott Crabbé

Nathan De Cat de plus en plus proche d'Hoffenheim

Depuis plusieurs mois, les prétendants font la file pour Nathan De Cat. Mais ces dernières semaines, c'est bien avec Hoffenheim que les négociations sont les plus concrètes. Le joueur a déjà trouvé un accord personnel avec les Allemands pour un contrat jusqu'en 2031. Reste désormais à ce que les deux clubs trouvent un terrain d'entente. Là aussi, les discussions vont dans le bon sens. Comme l'écrit La Dernière Heure, l'écart entre l'offre d'Hoffenheim et le montant réclamé par Anderlecht (25 millions) est de plus en plus faible. De quoi nous valoir une officialisation dans les prochains jours ?

Le feuilleton Nathan De Cat prend un nouveau tournant. Le jeune Diable privilégie une expérience en Bundesliga et Anderlecht pourrait être contraint de revoir à la baisse le prix de son grand espoir.

Nathan De Cat est plus que jamais sur le départ à Anderlecht cet été. Le milieu de 17 ans refuse de prolonger son contrat qui se termine dans un an, ce qui pousse le club bruxellois à vouloir le vendre immédiatement.

Hoffenheim s'est engouffré dans la brèche et discute de plus en plus avec l'entourage du joueur selon Sky Sport. Le joueur a donné son feu vert pour un transfert en Allemagne. Le Paris FC et plusieurs clubs anglais suivent aussi la situation, mais Hoffenheim est le plus avancé sur le dossier.

Plus de 40 matchs cette saison pour Nathan De Cat

L'enfant de Neerpede a enchaîné 46 matchs la saison dernière, trouvant le chemin des filets à 3 reprises et délivrant 5 passes décisives. Des chiffres particulièrement solides pour un joueur de son âge, qui expliquent pourquoi plusieurs grands clubs européens s'intéressent à lui. Le Bayern Munich de Vincent Kompany avait coché son nom et suivait sa situation.

Hoffenheim va jouer la montre pour faire baisser le prix

Le problème, c'est que Hoffenheim ne veut pas payer le montant demandé par Anderlecht. Mais si personne d'autre ne bouge, la direction bruxelloise n'aura pas le choix et devra revoir ses exigences à la baisse. Pour le moment, aucun club n'a envoyé d'offre officielle au RSCA.







Pas de Mondial pour le crack d'Anderlecht

Le temps presse pour Anderlecht, qui se retrouve coincé. L'entourage du milieu de terrain prend son temps et examine toutes les options. Sa valeur marchande aurait pu grimper, mais Rudi Garcia ne l'a pas sélectionné avec les Diables Rouges pour participer à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est Axel Witsel qui a pris sa place selon les supporters d'Anderlecht.

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