"C'est un gâcheur de générations dorées" : un ancien Diable tacle Roberto Martinez

Scott Crabbé, journaliste football
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"C'est un gâcheur de générations dorées" : un ancien Diable tacle Roberto Martinez
Photo: © photonews
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Roberto Martinez est sous le feu des critiques au Portugal. Son élimination avec la Seleçao n'est pas non plus passée inaperçue en Belgique.

A quelques minutes près, le Portugal emmenait l'Espagne aux prolongations. A quelques centièmètres près, les Diables Rouges prenaient le dessus sur la Croatie en 2022. Mais le résultat est le même : deux cruelles désillusions suivies d'une démission de Roberto Martinez. Dans la foulée de l'élimination face à la Roja, l'entraîneur espagnol a quitté la tête du restaurant étoilé à la tête duquel il était par la porte de l'arrière-cuisine.

Vu les ingrédients à sa disposition, peu ont apprécié la cuisine proposée. Côté belge, Steven Defour confirme sur le plateau de RTL sports qu'avec le noyau a sa disposition, Martinez n'a pas maximisé le potentiel de son groupe durant son mandat.

Une Ligue des Nations remportée qui ne fait pas oublier le jeu frileux et le conservatisme

"Le Portugal a énormément de qualités. Quand tu vois le milieu de terrain, les latéraux, la défense centrale, c'est quelque chose. Pour moi, le seul point faible de cette équipe, c'est Cristiano Ronaldo. Il n'a plus sa place comme titulaire. Même s'il n'y a pas de véritable numéro neuf pour le remplacer", estime-t-il.

Présent à ses côtés, Anthony Vanden Borre va plus loin : "C'est un gâcheur de générations dorées. Tout simplement. Il a première gâché la nôtre. Je pense qu'en 2018, on pouvait faire quelque chose d'extraordinaire mais cela ne s'est pas produit. Et c'est pareil aujourd'hui avec le Portugal".

Vanden Borre n'a jamais connu Roberto Martinez chez les Diables (dommage, vu le potentiel du duo), Defour a quant à lui évolué sous ses ordres : "Avec lui, tout était magnifique. Quand tu l'entendais parler, tout était beau. Il aimait bien garder sa structure et ses joueurs. On le voit ici avec Cristiano qui n'a plus le niveau pour être titulaire mais qui démarre tous les matchs. Et c'est ça, son erreur".

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