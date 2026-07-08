Du lourd pour ce choc face à la Roja : l'arbitre d'Espagne - Belgique est connu

Les Diables Rouges savent qui arbitrera leur quart de finale de vendredi contre l’Espagne. La FIFA a désigné l’Anglais Michael Oliver pour diriger le duel à Los Angeles.

Michael Oliver est tout sauf un inconnu sur la scène internationale. À 41 ans, l’arbitre anglais est actif depuis de longues années au plus haut niveau, il dirige chaque week-end des rencontres de Premier League. Ces dernières saisons, il a également été désigné sur de nombreuses grandes affiches de Ligue des Champions.

Pour les nombreux Diables actif en Premier League ou ayant évolué outre-Manche, l'arbitre de vendredi n'aura plus de secret, ou presque. D'autant plus que parallèlement aux expériences personnelles, les joueurs et le staff auront également été briefés par les arbitres de Pro League, qui fournissent à chaque match un rapport détaillé sur chaque nouvel arbitre désigné.

Son troisième match dans cette Coupe du Monde

Ce ne sera pas sa première apparition dans ce Mondial. Oliver a déjà arbitré le match entre les Pays-Bas et la Suède, et a également été au sifflet pour Canada-Maroc. Le Britannique confirme ainsi son statut de valeur sûre au sein du corps arbitral du tournoi.

The match officials for @FIFAWorldCup match 98 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 8, 2026



Sur la ligne de touche, Oliver sera assisté par ses compatriotes Stuart Burt et James Mainwaring. Le Brésilien Ramon Abatti a été désigné comme quatrième arbitre, tandis que Rafael Alves endossera le rôle d’assistant remplaçant.