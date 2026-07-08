Entorse pour un joueur du Standard, absent pendant plusieurs semaines !

Deuxième match de préparation pour le Standard, qui affronte Aubel (D3 ACFF) ce mercredi au stade Jean-Marie Doome. Le tout sans l'une de ses recrues, Laurens Goemaere, victime d'une entorse à la cheville.

La direction sportive du Standard avait rapidement pris les devants en vue de ce mercato estival et a déjà bouclé trois arrivées : Bruny Nsimba, Dimitri Lavalée et Laurens Goemaere.

Le premier cité a joué et a marqué lors du premier match de préparation des Rouches à Verlaine, tandis que le défenseur central, blessé, ne peut pas encore recevoir de contacts et donc participer à un match.

Quant à Laurens Goemaere, l'ancien capitaine du Club NXT qui avait atteint la finale de Youth League, il avait débuté la seconde période à Verlaine, mais avait été contraint de céder sa place moins de vingt minutes plus tard à Ange-Gabriel Kokora.

Pas de Laurens Goemaere au Standard, victime d'une entorse

Victime d'un "claquage à la cheville", comme l'appelait Vincent Euvrard après la rencontre, Laurens Goemaere a passé des examens qui ont révélé une entorse de sa cheville.



Le milieu de terrain sera donc absent pendant quelques semaines et voit donc sa préparation entachée, ce qui n'est évidemment jamais une bonne chose. Il n'est donc pas sur la feuille de match pour cette rencontre entre Aubel et le Standard.