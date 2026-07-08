Entorse pour un joueur du Standard, absent pendant plusieurs semaines !

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Entorse pour un joueur du Standard, absent pendant plusieurs semaines !
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Deuxième match de préparation pour le Standard, qui affronte Aubel (D3 ACFF) ce mercredi au stade Jean-Marie Doome. Le tout sans l'une de ses recrues, Laurens Goemaere, victime d'une entorse à la cheville.

La direction sportive du Standard avait rapidement pris les devants en vue de ce mercato estival et a déjà bouclé trois arrivées : Bruny Nsimba, Dimitri Lavalée et Laurens Goemaere

Le premier cité a joué et a marqué lors du premier match de préparation des Rouches à Verlaine, tandis que le défenseur central, blessé, ne peut pas encore recevoir de contacts et donc participer à un match. 

Quant à Laurens Goemaere, l'ancien capitaine du Club NXT qui avait atteint la finale de Youth League, il avait débuté la seconde période à Verlaine, mais avait été contraint de céder sa place moins de vingt minutes plus tard à Ange-Gabriel Kokora. 

Pas de Laurens Goemaere au Standard, victime d'une entorse

Victime d'un "claquage à la cheville", comme l'appelait Vincent Euvrard après la rencontre, Laurens Goemaere a passé des examens qui ont révélé une entorse de sa cheville. 


Le milieu de terrain sera donc absent pendant quelques semaines et voit donc sa préparation entachée, ce qui n'est évidemment jamais une bonne chose. Il n'est donc pas sur la feuille de match pour cette rencontre entre Aubel et le Standard.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Club Brugge NXT
Laurens Goemaere

Plus de news

Le Standard mène à Aubel : suivez en direct le deuxième match de préparation des Rouches

Le Standard mène à Aubel : suivez en direct le deuxième match de préparation des Rouches

20:06
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/07: Hazard - De Cat - Asante - Gil

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/07: Hazard - De Cat - Asante - Gil

19:30
"Si cela avait été un autre entraîneur que Vincent Euvrard..." : Jonathan Legear à coeur ouvert sur son retour

"Si cela avait été un autre entraîneur que Vincent Euvrard..." : Jonathan Legear à coeur ouvert sur son retour

15:30
Pas de polémique Balogun bis : Michael Olise garde sa carte jaune et pourrait être suspendu contre la Belgique

Pas de polémique Balogun bis : Michael Olise garde sa carte jaune et pourrait être suspendu contre la Belgique

20:10
Mauvaise surprise et changement de programme pour les Diables Rouges à leur arrivée à Los Angeles

Mauvaise surprise et changement de programme pour les Diables Rouges à leur arrivée à Los Angeles

19:42
Après des semaines de silence, le transfert de Thorgan Hazard s'accélère

Après des semaines de silence, le transfert de Thorgan Hazard s'accélère

19:30
Le match de vendredi est lancé : la surprise de Brussels Airlines pour les vols entre la Belgique et l'Espagne

Le match de vendredi est lancé : la surprise de Brussels Airlines pour les vols entre la Belgique et l'Espagne

19:00
"'On va gagner, pour moi, c’est du 50-50" : Emile Mpenza pense que la Belgique est capable de battre l’Espagne Interview

"'On va gagner, pour moi, c’est du 50-50" : Emile Mpenza pense que la Belgique est capable de battre l’Espagne

18:40
Officiel : encore une nouvelle recrue à la RAAL

Officiel : encore une nouvelle recrue à la RAAL

16:25
Un moment très spécial à venir contre la Roja : sur les traces des racines espagnoles de Rudi Garcia

Un moment très spécial à venir contre la Roja : sur les traces des racines espagnoles de Rudi Garcia

17:00
Accord trouvé avec Anderlecht ! Le transfert de De Cat bouclé, le montant du transfert interpelle

Accord trouvé avec Anderlecht ! Le transfert de De Cat bouclé, le montant du transfert interpelle

16:10
Roberto Martinez victime d'une malédiction du Mondial, le prochain sur la liste pourrait être...Rudi Garcia

Roberto Martinez victime d'une malédiction du Mondial, le prochain sur la liste pourrait être...Rudi Garcia

16:00
"C’est la vérité du terrain qui est la plus importante" : Emile Mpenza valide les choix forts de Rudi Garcia Interview

"C’est la vérité du terrain qui est la plus importante" : Emile Mpenza valide les choix forts de Rudi Garcia

15:00
Officiel : un joueur de Charleroi vers les Francs Borains

Officiel : un joueur de Charleroi vers les Francs Borains

14:40
Qui pour remplacer Nicky Hayen à Genk ? Plusieurs options pourraient être intéressantes

Qui pour remplacer Nicky Hayen à Genk ? Plusieurs options pourraient être intéressantes

13:31
Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht signe au Club de Bruges

Officiel : un ancien espoir d'Anderlecht signe au Club de Bruges

14:20
La proposition salariale est intéressante : un prétendant sort du bois pour Killian Sardella

La proposition salariale est intéressante : un prétendant sort du bois pour Killian Sardella

14:00
Quel gâchis : arrivé en Pro League pour 4 millions l'été dernier, il peut déjà se chercher un nouveau club

Quel gâchis : arrivé en Pro League pour 4 millions l'été dernier, il peut déjà se chercher un nouveau club

12:20
"Nous vous avons laissé tomber" : Folarin Balogun en plein désarroi après le cauchemar contre les Diables

"Nous vous avons laissé tomber" : Folarin Balogun en plein désarroi après le cauchemar contre les Diables

13:00
Un retour dès cet été en Pro League ? Sébastien Pocognoli a pris sa décison

Un retour dès cet été en Pro League ? Sébastien Pocognoli a pris sa décison

12:00
4
Besoin de se relancer : l'un des déçus de Rudi Garcia pourrait rebondir en Italie

Besoin de se relancer : l'un des déçus de Rudi Garcia pourrait rebondir en Italie

12:40
Dodi Lukebakio a-t-il gagné sa place de titulaire pour le quart de finale contre l’Espagne ? Analyse

Dodi Lukebakio a-t-il gagné sa place de titulaire pour le quart de finale contre l’Espagne ?

11:40
Les négociations sont en cours : une porte de sortie se dessine pour Luis Vazquez

Les négociations sont en cours : une porte de sortie se dessine pour Luis Vazquez

11:20
"C'est un gâcheur de générations dorées" : un ancien Diable tacle Roberto Martinez

"C'est un gâcheur de générations dorées" : un ancien Diable tacle Roberto Martinez

11:00
Du lourd pour ce choc face à la Roja : l'arbitre d'Espagne - Belgique est connu

Du lourd pour ce choc face à la Roja : l'arbitre d'Espagne - Belgique est connu

10:30
2
Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions

Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions

09:30
🎥 La Ligue des Champions a repris ses droits ! Roman Ferber pas en réussite, un autre ancien Carolo buteur

🎥 La Ligue des Champions a repris ses droits ! Roman Ferber pas en réussite, un autre ancien Carolo buteur

09:00
Sommer, Ryan, ou une révélation de la Coupe du monde pour remplacer Mignolet au Club de Bruges ?

Sommer, Ryan, ou une révélation de la Coupe du monde pour remplacer Mignolet au Club de Bruges ?

08:30
Comment Youri Tielemans est devenu Captain America : Vanaken ou De Bruyne en fera les frais Analyse

Comment Youri Tielemans est devenu Captain America : Vanaken ou De Bruyne en fera les frais

08:00
"Le monde entier a vu que le match était truqué" : dégoûté par l'Argentine, l'Egypte porte plainte !

"Le monde entier a vu que le match était truqué" : dégoûté par l'Argentine, l'Egypte porte plainte !

07:30
1
Deux départs à venir : le Cercle va recruter un nouveau gardien titulaire

Deux départs à venir : le Cercle va recruter un nouveau gardien titulaire

06:30
Une dernière séance de tirs au but pour la route : tous les quarts de finale du Mondial sont connus !

Une dernière séance de tirs au but pour la route : tous les quarts de finale du Mondial sont connus !

07:00
Antoine Sibierski prêt à réaliser le transfert entrant le plus cher de l'histoire du Sporting d'Anderlecht !

Antoine Sibierski prêt à réaliser le transfert entrant le plus cher de l'histoire du Sporting d'Anderlecht !

06:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/07: tsawa - Thoelen - Nozawa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/07: tsawa - Thoelen - Nozawa

22:20
Une réaction attendue : les mots de Folarin Balogun après la polémique et l'élimination contre la Belgique

Une réaction attendue : les mots de Folarin Balogun après la polémique et l'élimination contre la Belgique

23:00
Un transfert à six millions d'euros : le Club de Bruges va enfin enregistrer sa première recrue de l'été

Un transfert à six millions d'euros : le Club de Bruges va enfin enregistrer sa première recrue de l'été

22:20

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved