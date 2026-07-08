Le match de vendredi est lancé : la surprise de Brussels Airlines pour les vols entre la Belgique et l'Espagne

Le quart de finale entre la Belgique et l’Espagne aura des conséquences assez particulières dans les prochains jours… dans les airs. Brussels Airlines va temporairement déployer son avion spécial des Diables Rouges sur des vols vers des destinations espagnoles.

Vendredi soir, les Diables Rouges affrontent l’Espagne à 21h. En marge de cette rencontre, Brussels Airlines enverra des passagers vers Barcelone, Madrid et Malaga à bord du « Trident », un Airbus A320 aux couleurs de l’équipe nationale. De quoi offrir un supplément de visibilité à la fièvre belge, même en dehors du stade.

Selon Het Nieuwsblad, huit vols au départ de Zaventem auront cet honneur. L’initiative est née spontanément au sein de la compagnie et se veut un clin d’œil, une manière ludique d’afficher son soutien au groupe de Rudi Garcia.

Monsieur et madame tout le monde dans l'avion des Diables

L’opération prend une dimension particulière puisque l’adversaire est l’Espagne. Les voyageurs à destination du pays du quart de finaliste embarquent ainsi dans un appareil entièrement dédié aux Diables Rouges, avec forcément un petit pied de nez aux résidents espagnols rentrant au pays.

Le Trident a été présenté en 2022 à l’occasion de la Coupe du monde au Qatar. L’appareil est surtout adapté aux vols moyen-courriers et est, depuis lors, utilisé sur des liaisons européennes.



Fait marquant : à l’époque, les Diables Rouges n’avaient pas rejoint le Qatar avec cet avion, la distance étant trop importante pour ce type d’appareil. Pour les destinations espagnoles, cela ne pose évidemment aucun problème.