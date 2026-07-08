"Le monde entier a vu que le match était truqué" : dégoûté par l'Argentine, l'Egypte porte plainte !

Après avoir contrarié les Diables en ouverture de la compétition, l'Égypte a bien cru pouvoir renvoyer l'Argentine à la maison. Les Pharaons ne digèrent pas le déroulement de la fin de match.

Presque aussi dangereux que pour les Diables : là où la Belgique a dû attendre la 86e minute pour refaire le premier de ses deux buts de retard contre le Sénégal, l'Argentine a sonné la révolte dès la 79e. Mais l'Albiceleste a trouvé les ressources pour parachever son oeuvre sans même devoir passer par les prolongations.

Du côté de l'Égypte, la colère ne redescend pas. Les Pharaons estiment avoir été lésés par l'arbitrage de François Letexier pendant tout le match, notamment sur le but annulé de Mostafa Ziko. Le sélectionneur Hossam Hassan n'a pas mâché ses mots à l'issue de la rencontre : "Je dis ce que je pense, quelles qu'en soient les conséquences. Ce match était clairement truqué et le monde entier l'a vu".

" S’ils veulent tellement que l’Argentine gagne, pourquoi invitent-ils tout le monde à participer ? La Coupe du monde est une machine marketing. Ils veulent que Messi reste dans le tournoi. Pourquoi n’y a-t-il aucune équité dans le sport ? Dans le football ? Je ne vais pas minimiser les choses avec de belles paroles. Aujourd’hui, nous avons été traités injustement ; nous avons subi une injustice", a-t-il poursuivi.

Un arbitrage très contesté

Le sélectionneur égyptien a le coeur lourd : "Je ne regarderai plus rien de cette Coupe du monde. En signe de protestation, ils nous ont volés, malgré tous nos efforts. Le monde entier l'a vu".

Même son de cloche chez Mostafa Ziko : "L'arbitre nous en voulait dès la première minute. C’est inadmissible d’être éliminés de cette façon, alors que nous menions 2-0. Il est clair que le tournoi a été manipulé. Félicitations à l'Argentine pour son titre mondial. La Coupe du monde vous est promise, félicitations. Le résultat était prédéterminé".



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Les Egyptiens ont joint l'acte à la parole en déposant une plainte officielle auprès de la FIFA. La fédération égyptienne exige également une enquête sur les décisions de l'arbitre français François Letexier et de son équipe, demandant l'exclusion de l'arbitre français et de son équipe du reste du tournoi en raison de fautes graves.