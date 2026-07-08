Le Standard s'impose à Aubel : retrouvez tout le fil du deuxième match de préparation des Rouches

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Le Standard s'impose à Aubel : retrouvez tout le fil du deuxième match de préparation des Rouches
Photo: © photonews
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Après sa large victoire à Verlaine (0-7), le Standard affronte un autre pensionnaire de D3 ACFF ce mercredi soir en préparation : Aubel. Suivez ici et en direct la rencontre des Rouches.

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Victoire 0-4 du Standard à Aubel !

C'est fini ! Après son succès initial sur le score de 0-7 à Verlaine, le Standard s'impose 0-4 sur la pelouse d'Aubel, autre pensionnaire de D3 ACFF, ce mercredi soir. Prochain rendez-vous des Rouches : samedi à Spa, face aux Francs Borains.

Les buteurs : Mitongo (0-1, 21e), CSC via Abid (0-2, 42e), Nguene (0-3, 80e), Makiese (0-4, 82e). 

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Le Standard enfonce le clou en fin de match

Nouveau but pour le Standard qui inscrit le 0-4 dans la foulée. Superbe effort de Jordi Makiese, qui se met sur son pied gauche et enroule une jolie frappe dans le but. Le Standard veut encore se faire plaisir et faire plaisir à ses supporters dans ces dernières minutes. Il en reste un peu plus de cinq à jouer.

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Et voilà le 0-3 du Standard

Il se sera fait attendre, mais voici le 0-3 du Standard sur un corner de Mohr, un cafouillage dans le rectangle et une reprise victorieuse de Nguene. Il reste dix minutes à jouer, les Rouches viennent de planter leur dixième but dans cette préparation et n'en ont pas encore encaissé. 

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Aubel proche du 1-2, le Standard a touché le poteau

Aubel n'était pas loin de réduire le score contre le Standard après la perte de balle d'Ange-Gabrel Kokora à 30 mètres du but. L'attaquant d'Aubel a toutefois trouvé Lucas Pirard sur sa frappe. Côté Standard, Noa Sy avait trouvé le poteau il y a quelques minutes sur un centre.

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Le Standard manque le 0-3 à Aubel

Le point à l'heure de jeu. Le Standard mène toujours 0-2 à Aubel, mais a manqué plusieurs occasions de porter le score à 0-3. Notamment sur un super centre de Dierckx que n'a pas su reprendre Mitongo dans le petit rectangle et dont le deuxième ballon a été envoyé au-dessus par Spoden.

Aussi sur une action de Nguene, qui a dribblé le gardien avant de tirer dans le petit filet. Mitongo et Dierckx, deux hommes qui viennent de céder leur place à Ortega Gisa (défenseur central) et Kelyan Kielo-Lezi (attaquant), comme attendu. Il reste donc une demi-heure à jouer ici au stade Jean-Marie Doome.

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La composition du Standard pour la seconde période à Aubel

Le onze du Standard en seconde période : Pirard - Dierckx, Kokora, Sy - Malamba, Makiese, Spoden, Mehssatou, Mohr - Nguene, Mitongo. Daan Dierckx et René Mitongo devraient céder leur place aux alentours de l’heure de jeu pour Ortega Gisa et Kelyan Kielo-Lezi. 

Il s'agit donc d'une équipe particulièrement jeune qui va disputer la deuxième partie de cette rencontre. De son côté, Aubel a déjà réalisé quelques changements et continue de le faire. Les Rouches sont disposés en 3-5-2 en cette fin d'après-midi, comme à Verlaine. Le système visiblement plébiscité par Vincent Euvrard en ce début de saison.

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Le Standard mène 0-2 au repos à Aubel

0-2 pour le Standard qui a fait le break juste avant le retour aux vestiaires. Sur son côté gauche, Adnane Abid fait beaucoup de mal et s'est joué de deux défenseurs d'Aubel sur la ligne de but avant de centrer. Un centre dévié par la défense aubeloise dans son propre but. 

Au fur et à mesure de la première période, les joueurs de Vincent Euvrard ont trouvé de plus en plus de décalages dans la défense de leur adversaire. Il a cependant souvent manqué de précision dans le dernier geste pour alourdir davantage la marque. Une équipe totalement différente sera alignée en seconde période.

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René Mitongo met le Standard aux commandes à Aubel

Les Rouches inscrivent leur premier but de la journée à la sortie des vingt premières minutes. Un ballon de Marco Ilaimaharitra dans la profondeur pour René Mitongo, qui envoie une frappe surpuissante dans le plafond du but. 

Une ouverture du score qui fera du bien au jeune avant-centre de 18 ans ayant vécu un début de rencontre pourtant compliqué. Mitongo n'a pas encore été souvent bien placé, a du mal dans les combinaisons avec ses partenaires, mais trouve le chemin des filets sur sa première très bonne touche de balle. 0-1 après 21 minutes.

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Belle entame d'Aubel contre le Standard

L'équipe d'Aubel est bien en place dans les premières minutes et ne donne pas d'occasion au Standard, ce qu'avait fait Verlaine il y a quelques jours. Le portier des Siropiers est sorti de manière quelque peu hasardeuse devant Mortensen, ce qui a permis à Nkada de tenter le lob, mais le Français a vu son envoi passer au-dessus. 

Dans l'autre sens, Aubel montre de belles choses dans les combinaisons et se rapproche de temps en temps du rectangle du Standard. Ibrahim Karamoko a notamment dû s'employer pour écarter un centre, sans quoi le 1-0 était probablement au bout du pied de l'attaquant d'Aubel.

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C'est parti entre Aubel et le Standard

C'est parti pour cette deuxième rencontre de préparation des Rouches, ici à Aubel. En outre des absences déjà citées, Bruny Nsimba et Onésime Kalonji ne sont également pas présents sur la feuille de match. 

Pas de panique, cependant : toutes les absences sont dues à des blessures mineures ou à des petites maladies, ou concernent des joueurs en phase de revalidation (El Hankouri, Lavalée). Laurens Goemaere devient l'absence à plus long terme... sans évidemment compter Josué Homawoo, qui ne reviendra pas avant le mois de janvier 2027. La préparation n'en est qu'à son tout début et il ne faut évidemment pas cramer certains joueurs. 

Loïc Woos

Le groupe du Standard à Aubel

Le groupe du Standard à Aubel : Lucas Pirard, Belmin Dizdarevic, Quentin Durka, Gustav Mortensen, Tobias Mohr, Nayel Mehssatou, Adnane Abid, Henry Lawrence, René Mitongo, Ibrahim Karamoko, Marco Ilaimaharitra, Ibe Hautekiet, Bernard Nguene, Daan Dierckx, Jordi Makiese, Ortega Gisa, Charli Spoden, Noa Sy, Yanis Malamba, Kelyan Kielo Lezi, Ange-Gabriel Kokora, Timothé Nkada, Casper Nielsen.

Une onze proche du onze type disputera la première mi-temps, tandis qu'environ huit à neuf changements devraient être réalisés à la pause, et deux autres à l'heure de jeu. Le but étant toujours de bien répartir le temps de jeu en ce début de préparation.

Après sa large victoire à Verlaine (0-7), le Standard affronte un autre pensionnaire de D3 ACFF ce mercredi soir en préparation : Aubel. Suivez ici et en direct la rencontre des Rouches.

Clap deuxième pour le Standard qui se retrouve pour la troisième saison consécutive sur la pelouse d'Aubel. Non pas cette fois pour lancer sa préparation estivale, cette rencontre ayant été repoussée d'une semaine, mais en guise de deuxième match après une large victoire initiale sur le terrain de Verlaine, un autre pensionnaire de D3 ACFF : 0-7.

Pour cette rencontre, plusieurs joueurs ne sont pas à la disposition de Vincent Euvrard, dont Matthieu Epolo et Dennis Ayensa (sélection), Rafiki Saïd, qui vient tout juste de rentrer à l'académie, mais aussi Dimitri Lavalée, Laurens Goemaere, qui sera absent pendant plusieurs semaines, et Mohamed El Hankouri (blessures). Malade à Verlaine, Ibrahim Karamoko est bien présent.

La composition du Standard contre Aubel

Dans le groupe, on retrouve les jeunes Quentin Durka Ortega Gisa, Charli Spoden, Noa Sy, Yanis Malamba, Keylan Kielo-Lezi, Ange-Gabriel Kokora et Jordi Makiese.


La composition du Standard en première période : Dizdarevic - Dierckx, Hautekiet, Karamoko - Lawrence, Ilaimaharitra, Nielsen, Abid, Mortensen - Nkada, Mitongo.

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