Le Standard s'impose à Aubel : retrouvez tout le fil du deuxième match de préparation des Rouches



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Deviens fan de Standard! 2542 Après sa large victoire à Verlaine (0-7), le Standard affronte un autre pensionnaire de D3 ACFF ce mercredi soir en préparation : Aubel. Suivez ici et en direct la rencontre des Rouches.



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