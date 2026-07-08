Analyse Dodi Lukebakio a-t-il gagné sa place de titulaire pour le quart de finale contre l’Espagne ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Dodi Lukebakio a-t-il gagné sa place de titulaire pour le quart de finale contre l’Espagne ?
Photo: © photonews
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Dodi Lukebakio a été préféré à Jérémy Doku en huitième de finale de la Coupe du monde face aux États-Unis (1-4). Un choix de Rudi Garcia qu’on aurait imaginé impensable il y a quelques semaines, alors que Jérémy Doku était vu comme le facteur X des Diables Rouges.

Jérémy Doku ne vit pas une Coupe du monde facile. Le joueur, qui est devenu papa lors de ce Mondial, n'a pas très convaincu lorsqu'il a été titulaire. Bien bloqué par les défenses adverses, l'ailier de Manchester City n'est pas encore parvenu à se montrer décisif. 

Jérémy Doku en difficulté contre le Sénégal en huitième de finale

Face au Sénégal (3-2), par exemple, il n'est pas parvenu à trouver la faille malgré ses accélérations et sa qualité de percussion. Il a tenté de créer des décalages et d'apporter du danger, mais il a souvent manqué de solutions autour de lui ou a été bloqué par la défense adverse. Visiblement déçu, Jérémy Doku a été remplacé par Dodi Lukebakio à l'approche de l'heure de jeu (56e).

On connaît la suite. La Belgique s'est finalement qualifiée en renversant complètement le Sénégal (3-2). Dodi Lukebakio a apporté offensivement, mais ne s'est pas montré décisif. Il a notamment failli réduire le score à la 77e minute de jeu avec une jolie frappe. En fin de partie, il a également buté sur la barre transversale (117e). Ce qu'il a produit et la prestation décevante de Jérémy Doku lui ont cependant permis de gagner sa place pour le prochain match.

Lukebakio Dodi
© photonews

Dodi Lukebakio titulaire dans la victoire des Diables Rouges face aux États-Unis

En effet, face aux États-Unis, Rudi Garcia a choisi de l'aligner sur le côté droit plutôt que Jérémy Doku. Un choix fort du technicien français, qui a aussi décidé de laisser Kevin De Bruyne sur le banc pour commencer ce match.

Titulaire pour la première fois dans ce Mondial, Dodi Lukebakio a été à la hauteur du rendez-vous. Il s'est créé des occasions (2 frappes, 0,16 xG), a tenté plusieurs dribbles (6 réussis sur 8) et s'est imposé dans ses duels (8 sur 13 remportés). 

Une bonne prestation de Dodi Lukebakio 

L'ailier de Benfica a été très actif sur son côté et a fait mal aux États-Unis par ses courses et ses touches de balle. Il a souvent été dangereux avec ses appels et ses centres. Son travail sans ballon est également important à souligner.

Lukebakio Dodi
© photonews

Jérémy Doku est finalement entré en jeu

Il a finalement été remplacé par Jérémy Doku à la 67e minute de jeu. L'attaquant citizen a alors tenté de montrer son meilleur visage, mais a encore eu des difficultés à percer la défense adverse. Il a toutefois provoqué de nombreuses fautes.

Dodi Lukebakio n'est peut-être pas le joueur qu'on imaginait titulaire en ce début de tournoi, mais pourtant, c'est bien lui qui pourrait à nouveau être aligné face à l'Espagne ce vendredi. Il est probable que le même trio offensif soit reconduit, avec Charles De Ketelaere en numéro neuf et Leandro Trossard sur le côté gauche. Dodi Lukebakio semble avoir gagné sa place.

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