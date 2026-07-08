Interview "C’est la vérité du terrain qui est la plus importante" : Emile Mpenza valide les choix forts de Rudi Garcia

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"C’est la vérité du terrain qui est la plus importante" : Emile Mpenza valide les choix forts de Rudi Garcia
Photo: © photonews
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Emile Mpenza s’est exprimé à notre micro après la victoire des Diables Rouges face aux États-Unis sur le score de 1-4. L’ancien buteur belge est satisfait du visage affiché par la Belgique et valide les choix forts de Rudi Garcia.

Est-ce que, pour toi, on peut parler d’un match de référence pour les Diables Rouges face aux États-Unis ?

Si on prend tous les matchs avant celui-là, oui, on peut dire que c’est un match de référence. Depuis le début de la Coupe du monde, la Belgique n’avait pas montré grand-chose. À chaque match avant la Coupe du monde on avait un peu peur parce qu’on ne voyait pas du beau football. Les joueurs qu’on attendait, comme Lukaku ou De Bruyne, n’étaient pas forcément à leur meilleur niveau physique. Il a maintenant effectué des changements et aligné des joueurs qui ont montré qu’ils étaient prêts.

Rudi Garcia a effectué des changements forts. Est-ce que c’étaient de bons choix selon toi ?

Bien sûr. Un entraîneur est là pour faire gagner son équipe, pas pour regarder l'aspect personnel des joueurs. Si un joueur n’est pas bien, il faut le changer. C’est la vérité du terrain qui est la plus importante. Parfois, les entraîneurs n’osent pas faire ces choix-là, mais ils sont nécessaires. Une équipe ne se construit pas seulement avec onze joueurs, mais avec tout un noyau.

Quand les États-Unis sont revenus au score, qu’est-ce qui t’a plu dans la réaction de la Belgique ?

Ils sont restés dans le même état d’esprit. Ils ont continué à attaquer et à jouer avec les qualités de leurs joueurs offensifs. On n’avait pas vraiment vu ces qualités offensives auparavant, mais là, elles sont ressorties. Charles De Ketelaere a joué en 9-9,5, mais il a marqué ses deux buts. Je n'ai pas spécialement eu peur que le scénario s'inverse. Raskin était l'homme l'idéal. Il pouvait faire le boulot d'Onana sorti sur blessure. Cela a aussi permis à Vanaken d’avoir plus de liberté offensivement.

Charles De Ketelaere a inscrit deux buts. Qu’as-tu pensé de sa prestation ?

Ça va lui faire beaucoup de bien. Personnellement, je pense qu’il faudrait mettre un attaquant à côté de lui. C’est mon point de vue. Il dézone beaucoup, mais quand il dézone, il n'y a personne dans le rectangle. Avec un vrai numéro neuf devant le but, il y aurait des occasions. Lukaku rentre et ne dézone pas. Il arrive à trouver les filets. Il reste où il doit être. De Ketelaere, ses deux buts sont dans le rectangle. Contre l'Espagne, il faudra être bon offensivement. On n'aura pas beaucoup d'occasions, car c'est une équipe de haut niveau. On sait que les Espagnols jouent sans pur neuf et eux savent le faire.

Je changerais donc de dispositif face à l’Espagne. Je pense qu’il faut jouer avec les qualités des joueurs qu’on a. Il faut jouer offensivement. Si on joue seulement pour rester à égalité, ça ne va pas. C’est une Coupe du monde. Celui qui marque en premier a plus de chances de se qualifier. 


La suite de l’entretien avec Emile Mpenza sera à retrouver très prochainement sur Walfoot.be.

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