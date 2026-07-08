Mauvaise surprise et changement de programme pour les Diables Rouges à leur arrivée à Los Angeles

Les Diables Rouges connaissent un retour assez mouvementé à Los Angeles. L'état du terrain d'entraînement où ils devaient se préparer pour leur quart de finale n'est pas satisfaisant.

Lors de leur premier passage à Los Angeles, les Diables Rouges s'étaient entraînés dans les installations du LA Galaxy, l'un des clubs de MLS de la ville. Mais pour ce retour dans la Cité des Anges, la fédération avait initialement décidé de se rendre dans les installations de l'université Loyola Marimount, à Inglewood (à deux pas du SoFi Stadium).

Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu. Il semblerait que le terrain d'entraînement du Loyola Marimount University (LMU) ne réponde pas aux attentes du staff et de la fédération pour préparer un match du niveau du quart de finale de vendredi. L'Union Belge a ainsi publié un communiqué :

L'Union Belge mécontente

"Suivant notre arrivée à Los Angeles, une inspection du terrain d'entraînement au LMU a montré que la qualité du terrain ne correspondait pas à nos standards pour l'entraînement à J-2 du match. La RBFA a donc subséquemment demandé à la FIFA de relocaliser l'entraînement aujourd'hui", déclaré la fédération.

Les Diables vont donc retourner où ils s'étaient entraînés la première fois, soit au Dignity Health Center, installations du LA Galaxy. "Nous sommes en discussion avec la FIFA pour utiliser les installations du LA Galaxy, où aura également lieu notre entraînement de ce jeudi", explique l'Union Belge. Une confirmation devrait suivre.



Les Diables Rouges commencent donc leur préparation du quart de finale face à l'Espagne par une perte de temps regrettable. Espérons que la solution idéale soit rapidement trouvée, car le terrain d'entraînement du LA Galaxy avait laissé pleine et entière satisfaction avant Belgique-Iran.