"Nous vous avons laissé tomber" : Folarin Balogun en plein désarroi après le cauchemar contre les Diables

Folarin Bolagun était au centre de toutes les attentions contre les Diables Rouges. L'attaquant américain s'est exprimé pour la première fois depuis l'élimination.

Avec sa semelle la Bosnie, Folarin Balogun ne s'imaginait sans doute pas l'incroyable polémique qu'il déclencherait quelques jours plus tard sur la scéne internationale. La pression sur ses épaules était maximale : quand le président Donald Trump contourne himself les règles et s'affiche de la sorte aux yeux du monde, valait mieux ne pas se louper.

Mais à part une belle occasion détournée en fin de rencontre par Thibaut Courtois, l'attaquant de Monaco n'aura eu que très peu voix au chapitre, bien muselé par un grand Nathan Ngoy.

Folarin Balogun et les Etats-Unis impuissant contre les Diables

Aujourd'hui, Balogun s'est exprimé pour la première fois depuis cette défaite 1-4. Il n'a pas encore digéré l'élimination : "Mes débuts en Coupe du monde… ça fait mal d'attendre quatre ans pour rivaliser au plus haut niveau que notre sport a à offrir. Je veux m'excuser auprès de nos fans, nous n'étions pas assez bons quand c'était le plus important et nous vous avons laissé tomber", écrit-il sur Instagram.

L'attaquant de la Team USA n'évoque pas le levée de suspension, il préfère conclure avec une note d'espoir pour l'avenir : "Le football américain ne fera que prendre de l'ampleur : la foi, le talent et la passion ne cessent de grandir, et je sais que le meilleur reste à venir. L'avenir appartient à ceux qui ne cessent jamais d'y croire. Ce moment va nous donner des ailes. Nous reviendrons". Tant qu'ils ne reviennent pas sous la forme d'une réintégration dans la compétition à la place des Diables...

A titre personnel, Balogun sortira de cette Coupe du Monde forcément lié au scandale de la levée de sa suspension. Mais n'oublions pas que le joueur n'y est pour rien. Avec le recul, il se souviendra également de ses bons matchs dans le tournoi (trois buts et un assist dans les trois autres rencontres).



