"Nous vous avons laissé tomber" : Folarin Balogun en plein désarroi après le cauchemar contre les Diables

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
"Nous vous avons laissé tomber" : Folarin Balogun en plein désarroi après le cauchemar contre les Diables
Deviens fan de Belgique! 2655

Folarin Bolagun était au centre de toutes les attentions contre les Diables Rouges. L'attaquant américain s'est exprimé pour la première fois depuis l'élimination.

Avec sa semelle la Bosnie, Folarin Balogun ne s'imaginait sans doute pas l'incroyable polémique qu'il déclencherait quelques jours plus tard sur la scéne internationale. La pression sur ses épaules était maximale : quand le président Donald Trump contourne himself les règles et s'affiche de la sorte aux yeux du monde, valait mieux ne pas se louper.

Mais à part une belle occasion détournée en fin de rencontre par Thibaut Courtois, l'attaquant de Monaco n'aura eu que très peu voix au chapitre, bien muselé par un grand Nathan Ngoy. 

Folarin Balogun et les Etats-Unis impuissant contre les Diables

Aujourd'hui, Balogun s'est exprimé pour la première fois depuis cette défaite 1-4. Il n'a pas encore digéré l'élimination : "Mes débuts en Coupe du monde… ça fait mal d'attendre quatre ans pour rivaliser au plus haut niveau que notre sport a à offrir. Je veux m'excuser auprès de nos fans, nous n'étions pas assez bons quand c'était le plus important et nous vous avons laissé tomber", écrit-il sur Instagram.

L'attaquant de la Team USA n'évoque pas le levée de suspension, il préfère conclure avec une note d'espoir pour l'avenir : "Le football américain ne fera que prendre de l'ampleur : la foi, le talent et la passion ne cessent de grandir, et je sais que le meilleur reste à venir. L'avenir appartient à ceux qui ne cessent jamais d'y croire. Ce moment va nous donner des ailes. Nous reviendrons". Tant qu'ils ne reviennent pas sous la forme d'une réintégration dans la compétition à la place des Diables...

A titre personnel, Balogun sortira de cette Coupe du Monde forcément lié au scandale de la levée de sa suspension. Mais n'oublions pas que le joueur n'y est pour rien. Avec le recul, il se souviendra également de ses bons matchs dans le tournoi (trois buts et un assist dans les trois autres rencontres).

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Dodi Lukebakio a-t-il gagné sa place de titulaire pour le quart de finale contre l’Espagne ? Analyse

Dodi Lukebakio a-t-il gagné sa place de titulaire pour le quart de finale contre l’Espagne ?

11:40
Du lourd pour ce choc face à la Roja : l'arbitre d'Espagne - Belgique est connu

Du lourd pour ce choc face à la Roja : l'arbitre d'Espagne - Belgique est connu

10:30
2
Besoin de se relancer : l'un des déçus de Rudi Garcia pourrait rebondir en Italie

Besoin de se relancer : l'un des déçus de Rudi Garcia pourrait rebondir en Italie

12:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/07: Vazquez - Bayram - Gil - Njie

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/07: Vazquez - Bayram - Gil - Njie

11:20
Quel gâchis : arrivé en Pro League pour 4 millions l'été dernier, il peut déjà se chercher un nouveau club

Quel gâchis : arrivé en Pro League pour 4 millions l'été dernier, il peut déjà se chercher un nouveau club

12:20
Un retour dès cet été en Pro League ? Sébastien Pocognoli a pris sa décison

Un retour dès cet été en Pro League ? Sébastien Pocognoli a pris sa décison

12:00
2
"C'est un gâcheur de générations dorées" : un ancien Diable tacle Roberto Martinez

"C'est un gâcheur de générations dorées" : un ancien Diable tacle Roberto Martinez

11:00
Les négociations sont en cours : une porte de sortie se dessine pour Luis Vazquez

Les négociations sont en cours : une porte de sortie se dessine pour Luis Vazquez

11:20
Comment Youri Tielemans est devenu Captain America : Vanaken ou De Bruyne en fera les frais Analyse

Comment Youri Tielemans est devenu Captain America : Vanaken ou De Bruyne en fera les frais

08:00
Anderlecht aura-t-il le montant demandé ? Un accord se rapproche pour Nathan De Cat

Anderlecht aura-t-il le montant demandé ? Un accord se rapproche pour Nathan De Cat

10:00
Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions

Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions

09:30
🎥 La Ligue des Champions a repris ses droits ! Roman Ferber pas en réussite, un autre ancien Carolo buteur

🎥 La Ligue des Champions a repris ses droits ! Roman Ferber pas en réussite, un autre ancien Carolo buteur

09:00
Sommer, Ryan, ou une révélation de la Coupe du monde pour remplacer Mignolet au Club de Bruges ?

Sommer, Ryan, ou une révélation de la Coupe du monde pour remplacer Mignolet au Club de Bruges ?

08:30
"Le monde entier a vu que le match était truqué" : dégoûté par l'Argentine, l'Egypte porte plainte !

"Le monde entier a vu que le match était truqué" : dégoûté par l'Argentine, l'Egypte porte plainte !

07:30
1
Une réaction attendue : les mots de Folarin Balogun après la polémique et l'élimination contre la Belgique

Une réaction attendue : les mots de Folarin Balogun après la polémique et l'élimination contre la Belgique

23:00
Une dernière séance de tirs au but pour la route : tous les quarts de finale du Mondial sont connus !

Une dernière séance de tirs au but pour la route : tous les quarts de finale du Mondial sont connus !

07:00
Deux départs à venir : le Cercle va recruter un nouveau gardien titulaire

Deux départs à venir : le Cercle va recruter un nouveau gardien titulaire

06:30
Antoine Sibierski prêt à réaliser le transfert entrant le plus cher de l'histoire du Sporting d'Anderlecht !

Antoine Sibierski prêt à réaliser le transfert entrant le plus cher de l'histoire du Sporting d'Anderlecht !

06:00
1
Malgré la qualif', l'Union belge ne lâche pas la FIFA dans l'affaire Balogun : "Nous nous sentons soutenus"

Malgré la qualif', l'Union belge ne lâche pas la FIFA dans l'affaire Balogun : "Nous nous sentons soutenus"

21:00
Même les Français étaient derrière nous : après tout, Donald Trump méritait peut-être son Prix de la Paix Edito

Même les Français étaient derrière nous : après tout, Donald Trump méritait peut-être son Prix de la Paix

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/07: tsawa - Thoelen - Nozawa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/07: tsawa - Thoelen - Nozawa

22:20
Un transfert à six millions d'euros : le Club de Bruges va enfin enregistrer sa première recrue de l'été

Un transfert à six millions d'euros : le Club de Bruges va enfin enregistrer sa première recrue de l'été

22:20
"Papy" Witsel entre dans l'histoire : "Aujourd'hui, c'est le football qui gagne..."

"Papy" Witsel entre dans l'histoire : "Aujourd'hui, c'est le football qui gagne..."

19:00
Sujet important à trancher : l'Antwerp prend une première grosse décision concernant ses gardiens

Sujet important à trancher : l'Antwerp prend une première grosse décision concernant ses gardiens

21:40
Malmenée, l'Argentine revient de nulle part et évite de justesse le piège tendu par l'Égypte

Malmenée, l'Argentine revient de nulle part et évite de justesse le piège tendu par l'Égypte

20:06
1
"Je suis très fier de l’équipe nationale" : Laurent Ciman ravi de la prestation des Diables Rouges

"Je suis très fier de l’équipe nationale" : Laurent Ciman ravi de la prestation des Diables Rouges

18:00
Un cinquième titulaire de Westerlo s'en va et rapporte quatre millions d'euros

Un cinquième titulaire de Westerlo s'en va et rapporte quatre millions d'euros

20:30
LIVE Coupe du monde 7/7 : l'effroyable statistique de Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde

LIVE Coupe du monde 7/7 : l'effroyable statistique de Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde

19:00
C'est officiel : un nouveau défi particulièrement lucratif pour Olivier Renard

C'est officiel : un nouveau défi particulièrement lucratif pour Olivier Renard

19:40
OFFICIEL : un joueur portugais débarque à Dender

OFFICIEL : un joueur portugais débarque à Dender

19:20
Charles De Ketelaere a répondu aux critiques au meilleur moment

Charles De Ketelaere a répondu aux critiques au meilleur moment

17:30
🎥 Romelu Lukaku pour mener la danse : quand les Diables narguent Donald Trump après leur qualification

🎥 Romelu Lukaku pour mener la danse : quand les Diables narguent Donald Trump après leur qualification

15:30
Nicky Hayen quitte le Racing Genk et a déjà un autre club !

Nicky Hayen quitte le Racing Genk et a déjà un autre club !

18:20
LIVE Coupe du monde 8/7

LIVE Coupe du monde 8/7

00:00
Le verdict est tombé : voici où Saint-Trond disputera ses matchs européens la saison prochaine

Le verdict est tombé : voici où Saint-Trond disputera ses matchs européens la saison prochaine

17:00
"On ne peut pas être satisfait pour le moment" : Wesley Sonck refuse de parler de tournoi réussi

"On ne peut pas être satisfait pour le moment" : Wesley Sonck refuse de parler de tournoi réussi

14:20
3

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Huitièmes de finales
Canada Canada 0-3 Maroc Maroc
Paraguay Paraguay 0-1 France France
Brésil Brésil 1-2 Norvège Norvège
Mexique Mexique 2-3 Angleterre Angleterre
Portugal Portugal 0-1 Espagne Espagne
Etats-Unis Etats-Unis 1-4 Belgique Belgique
Argentine Argentine 3-2 Egypte Egypte
Suisse Suisse 0-0 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved