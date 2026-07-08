Pas de polémique Balogun bis : Michael Olise garde sa carte jaune et pourrait être suspendu contre la Belgique

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Pas de polémique Balogun bis : Michael Olise garde sa carte jaune et pourrait être suspendu contre la Belgique
Photo: © photonews
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La Fédération française avait demandé l'annulation du carton jaune reçu par son ailier lors du 1/8e de finale contre le Paraguay. La FIFA a manifestement décidé d'être moins clémente qu'avec Folarin Balogun. Olise pourrait potentiellement rater la demi-finale.

La décision fera sûrement jaser dans "l'Hexagone", quelques jours après la rocambolesque annulation de carte rouge pour Folarin Balogun avant le 1/8e de finale des États-Unis contre la Belgique. Michael Olise, jauni contre le Paraguay, a vu sa suspension pour le quart de finale contre le Maroc être maintenue par la FIFA.

Appel rejeté

Emmanuel Macron est moins le "bro" de Gianni Infantino que Donald Trump diront les mauvaises langues. Ou bien, le président français n'a pas pensé à appeler le big boss de la FIFA ? Toujours est-il que la demande d'appel de la FFF (Fédération Française de Football) a été rejetée par la Fédération internationale. L'ailier du Bayern Munich risque donc toujours une suspension s'il devait être à nouveau averti contre le Maroc, ce jeudi, en quarts de finale.

Altercation avec le Paraguayen Galarza

Michael Olise s'était vu brandir un carton jaune dans le temps additionnel du 1/8e de finale de la France contre Paraguay (victoire 1-0 des "Bleus"), à cause d'une altercation avec Matias Galarza. Le joueur des "Bleus" n'avait pourtant pas touché son adversaire et la FFF avait donc demandé à la FIFA l'annulation de cet avertissement. "On a reçu ce (mercredi) matin la décision de la FIFA comme quoi le carton était maintenu", a annoncé le sélectionneur Didier Deschamps en conférence de presse, ce mercredi.

Absent contre les Diables ?

Une épée de Damoclès se trouve donc au-dessus de la tête d'Olise en cas de nouvelle carte jaune ce jeudi. Il pourrait en effet manquer l'éventuelle demi-finale qui opposerait, en cas de qualification, la France à l'Espagne ou la Belgique. Cela fait évidemment deux grosses conditions, mais la possibilité, même légère, existe théoriquement.


Si d'aventure, le joueur de Vincent Kompany au Bayern Munich, passait les quarts sans être jauni, son compteur, comme celui de tous les autres joueurs qualifiés pour le dernier carré, serait remis à zéro.

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