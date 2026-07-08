Quel gâchis : arrivé en Pro League pour 4 millions l'été dernier, il peut déjà se chercher un nouveau club

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Photo: © photonews

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Jusef Erabi n'est plus en odeur de sainteté à Genk. L'attaquant suédois peut d'ores et déjà aller voir ailleurs après sa deuxième partie de saison au placard.

Malgré le départ imminent de Nicky Hayen à Burnley et donc l'arrivée d'un nouvel entraîneur, la situation de certains joueurs reste bouchée à Genk. Des éléments comme  Hendrik Van Crombrugge, Mujaid Sadick et Ken Nkuba peuvent se chercher un nouveau club (le dernier cité a notamment été évoqué à Malines et à Zulte Waregem).

Comme le rapporte Het Belang van Limburg, le nom de Jusef Erabi est désormais venu s'ajouter à la liste. L'attaquant de 23 ans fait partie des indésirables, il a été invité à aller voir ailleurs si Dimitri De Condé y était.

Une décision forte pour un joueur arrivé il y a un an à peine, et pas pour des cacahuètes : Genk avait payé pas moins de quatre millions d'euros à Hammarby, mettant Erabi sous contrat jusqu'en juin 2029. Après un quart du bail, le divorce semble toutefois inévitable.

Quelle porte de sortie pour Jusef Erabi ?

Pourtant, le garçon s'était d'emblée signalé en marquant dès sa première entrée en jeu contre Anderlecht. Amenant plus de présence physique et de lien en attaque que Hyeon-gyu Oh, il semblait avoir un coup à jouer. Mais l'attaquant coréen a pris le dessus sur son nouveau concurrent. Et même à son départ pour Besiktas en janvier, Erabi est resté dans l'ombre face aux éclosions de Robin Mirisola et Aron Bibout.


Il n'a ainsi pratiquement plus joué (pas la moindre titularisation en 2026, 62 minutes disputées lors des Europe Playoffs). Celui qui a même été chercher du rythme avec les U23 en D1 est donc en instance de départ, reste à savoir quelles destinations s'ouvriront à lui. D'autant plus que Genk cherchera à amortir son investissant en récupérant au moins une partie de la somme. Cela passera-t-il par un prêt, pour lui permettre de se remettre en évidence ailleurs ?

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