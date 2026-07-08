Qui pour remplacer Nicky Hayen à Genk ? Plusieurs options pourraient être intéressantes

Scott Crabbé, journaliste football
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Qui pour remplacer Nicky Hayen à Genk ? Plusieurs options pourraient être intéressantes
Photo: © photonews
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Genk vit des journées particulièrement agité. Nicky Hayen est sur le départ, la direction doit s'activer pour lui trouver un successeur.

Après avoir manqué le top 6 puis la qualification pour la Coupe d'Europe avec cette défaite contre La Gantoise en barrage, Nicky Hayen semblait débuter la saison déjà légèrement fragilisé. Et pourtant, c'est bien lui qui est en train de prendre tout le monde de court en se dirigeant vers Burnley.

Un départ surprise qui met la direction dans l'embarras : si le marché des entraîneurs devient de plus en plus fourni au fur et à mesure de la saison, parer au plus pressé n'est pas simple quand la reprise vient de sonner et que les autres entraîneurs de Pro League sont pour la plupart en place depuis peu.

Que faire lorsque les profils les plus prisés ont déjà retrouvé chaussure à leur pied ? Genk pourrait bien devoir s'orienter vers le marché des entraîneurs encore libres. Nous ne vous ferons pas l'injure d'imaginer des coachs libres tels que Pep Guardiola, Arne Slot, Xavi, Antonio Contre, Julian Nagelsmann ou Gareth Southgate sur le banc limbourgeois. En ce qui concerne les pistes réalistes ? Petit tour d'horizon.

Genk doit agir rapidement

Sébastien Pocognoli aurait pu être un candidat plus que crédible de par son nouveau statut et son passé au Racing, mais il préfère poursuivre sa carrière d'entraîneur à l'étranger. D'autres options réalistes pourraient se nommer Karel Geraerts et Maarten Martens, tous deux libres depuis leurs départs de Reims et de l'AZ. Hein Vanhaezebrouck ? Ce dernier n'est pas pressé de redevenir entraîneur et un garde un souvenir amer de son passage à Genk. Steven Defour, Frédéric Taquin et Yannick Ferrera ne partent guère avec plus de chances.

Sven Vandenbroeck ? Il présenterait l'avantage de parfaitement connaître Jeppe Erenbjerg, la recrue phare de l'été limbourgeois. Même si cela ferait à coup sûr grimacer Jelle Vossen, icône absolue du Racing mise au placard par Vandenbroeck à Zulte Waregem.

Marink Reedijk candidat idéal ?

Thomas Buffel serait à coup sûr une option qui ferait vibrer les supporters de par son statut de légende du club, mais il ne dispose que de peu d'expérience comme entraîneur et a surtout été viré par le Racing de son poste de coach des U23 l'hiver dernier.

Une piste plus intéressante pourrait mener à Marink Reedijk. Le Néerlandais a marqué les esprits par son football étincelant à Beveren, qu'il a quitté pour se donner le droit de rejoindre un projet plus ambitieux. Sauf que l'ancien entraîneur des RSCA Futures est toujours libre...Une autre option oranje pourrait également se nommer Mark van Bommel, toujours libre depuis son départ de l'Antwerp.

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