Roberto Martinez victime d'une malédiction du Mondial, le prochain sur la liste pourrait être...Rudi Garcia

Roberto Martinez et le Portugal ont été vaincus par l'Espagne en huitième de finale de la Coupe du Monde. De quoi confirmer la loi des série face à une statistique bien particulière.

Le Portugal de Roberto Martinez est passé proche d'emmener l'Espagne, l'un des grands favoris de la Coupe du Monde, aux prolongations. Mais la Roja a fini par faire la différence dans le temps additionnel. Malgré la bonne prestation d'ensemble de la Seleçao, Roberto Martinez (très critiqué au pays) a remis sa démission dans la foulée de la rencontre.

Son équipe a beau ne pas avoir démérité, l'ancien sélectionneur ne pouvait rien faire face à une certaine forme de malédiction qui frappe au Mondial. Depuis la création de la Coupe du Monde, lorsqu'un sélectionneur employé par une fédération étrangère rencontre son pays d'origine (c'est arrivé sept fois), il a en effet toujours perdu.

Rudi Garcia, le prochain sur la liste ?

Martinez est donc venu prolonger la série. Et le prochain cas en la matière pourrait bien concerner...Rudi Garcia. En effet, si la Belgique créé l'exploit (et venge ainsi son ancien sélectionneur) face à l'Espagne, elle défierait le gagnant du match entre la France et le Maroc.

Si les Diables s'offrent un remake de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 face aux Bleus, Rudi Garcia se retrouverait en effet dans la même position que Roberto Martinez, avec des retrouvailles avec son pays de coeur. Et cette fameuse malédiction planant au-dessus de lui. Si les Diables se retrouvent en revanche face au Maroc, la situation serait inversée, puisque ce serait Mohamed Ouahbi, le sélectionneur marocain né à Schaerbeek, qui ferait face à son pays natal.



Avant cela, le cas de figure ne se présente heureusement pas face à l'Espagne. Quoi que...En creusant un peu, on s'aperçoit rapidement que Rudi Garcia a des origines andalouses et est encore très attaché à ce caractère espagnol de la famille (nous vous en parlerons d'ailleurs dans un prochain article).