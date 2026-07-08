Un ancien gardien de Pro League dans le viseur du Cercle

Formé à Genk, passé par Malines et aujourd'hui à la Sampdoria, Gaëtan Coucke pourrait succéder à Warleson qui est proche d'un transfert dans son Brésil natal.

Le Cercle Bruges doit se mettre en quête d'un nouveau dernier rempart alors que le transfert du Brésilien Warleson vers un club de son pays natal, Botafogo, pourrait être officialisé dans les prochains jours. Et, ce serait vers un élément connaissant parfaitement notre Pro League que les "Groen en Zwart" semblent avoir jeté leur dévolu.

Dans le club de Jesper Fredberg

Le Cercle, qui a déjà misé sur un ancien de la compétition belge, Lazare Amani, pour renforcer son entrejeu, suivrait, selon le quotidien sportif de Ligurie Il Secolo XIX, Gaëtan Coucke, un gardien formé à Genk, puis passé par Lommel et surtout le FC Malines. Après les Casernes, il a tenté l'exil doré en Arabie saoudite, du côté d'Al-Orobah.

Aujourd'hui, Coucke évolue dans un club historique, la Sampdoria. Le second club de Gênes, qui fut l'adversaire d'Anderlecht lors de sa dernière finale européenne, évolue désormais dans l'antichambre de la Serie A et son directeur sportif est bien connu puisqu'il s'agit de Jesper Fredberg, qui avait officié au même poste au Sporting d'Anderlecht.

Les soucis de Botafogo

Cependant, le transfert de Warleson à Botafogo n'est pas encore acté. Rappelons que le club brésilien, qui appartenait encore il y a quelques mois à peine au holding formé autour du propriétaire du RWDM John Textor, est toujours sous le coup d'une interdiction de recrutement.

Botafogo, champion du Brésil en 2024 et vainqueur de la Copa Libertadores (NDLR: la Ligue des champions sud-américaine) doit encore terminer de régler cinq paiements toujours en suspens. Le club basé dans la banlieue de Rio de Janeiro héberge en son sein une ancienne connaissance du Cercle, le latéral Vitinho.





Pour l'heure, le Cercle peut aussi compter, pour défendre ses perches, sur Maxime Delanghe, Bas Langenbick et Tiemen De Bel. Le premier cité a même été titulaire pendant une période la saison dernière et serait un successeur logique de Warleson. Mais, cela fait un certain temps que De Langhe cherche à s'en aller et qu'il est suivi par des clubs néerlandais et français, selon les dernières informations d'HLN.