Un club de D1 FFA retrouve matricule historique

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un club de D1 FFA retrouve matricule historique
Photo: © photonews
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Le RAEC Mons tentera à nouveau de viser la montée à l'occasion de la prochaine saison de D1 FFA. Et pour raviver le feu du Dragon et de ses supporters, le club a retrouvé son matricule historique : le numéro 44.

Après la faillite du Royal Albert Elizabeth Club de Mons en 2015, le matricule 44 avait été radié. Cinq ans plus tard, le Dragon retrouvait la flamme mais avec un nouveau numéro de pavillon. Il y avait certes toujours deux 4, mais avec le chiffre 19 entre les deux. Le R de RAEC ne signifiait plus Royal mais Renaissance.

Ce numéro 4194 était celui de Quévy, club à partir duquel Hubert Ewbank et Frédéric Herpoel ont relancé l'aventure de l'Albert Elizabeth Club. 

Une cagnotte pour payer le rachat du matricule

Si un matricule est radié, il est cependant possible de le récupérer moyennant monnaie sonnante et trébuchante. C'est dans ce but qu'avait été lancée l'Opération 44, dont le but était de constituer une cagnotte en organisant un gala, un jogging, une box collector, un maillot légendaire, des abonnements de soutien et d'autres opérations. 

Ce mercredi, le RAEC Mons a pu annoncer la bonne nouvelle à ses fervents supporters : le club évoluera de nouveau sous le matricule 44 pour la saison 2026-27.



Selon La DH, qui a contacté le club du Tondreau, 50.000 euros auraient été nécessaires au rachat du matricule 44. 

Une part essentielle de l'identité, de la mémoire et de l'âme de l'Albert

"Un moment fort et symbolique pour un club qui compte 116 ans d'histoire et qui a marqué plusieurs générations de supporters, à Mons comme ailleurs. Plus qu'un simple numéro, le matricule 44 représente une part essentielle de l'identité, de la mémoire et de l'âme de l'Albert. Cette étape s'inscrit dans la volonté du club de grandir tout en respectant profondément son histoire, son blason, ses supporters et son ancrage dans la Ville de Mons", a annoncé le club par voie de communiqué.

Reste désormais à faire honneur à ce chiffre magique en s'offrant un retour en Challenger Pro League. Dans ce but, les Montois n'ont d'ailleurs pas lésiné sur les moyens lors du mercato, en attirant notamment le Virtonnais Mayron De Almeida, co-meilleur buteur de la D1 FFA, aux côtés du "Dragon" Dylan De Belder. 

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