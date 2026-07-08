Un moment très spécial à venir contre la Roja : sur les traces des racines espagnoles de Rudi Garcia

Les Diables Rouges de Rudi Garcia se préparent pour le quart de finale de vendredi face à l'Espagne. Une rencontre plus particulière encore qu'il n'y paraît pour notre sélectionneur.

Rudi Garcia rêve-t-il depuis le début d'une demi-finale face à la France pour montrer au football français, qui le décrie parfois, le boulot abattu à la tête des Diables Rouges ? C'est possible. Mais avant cela, le choc face à l'Espagne pourrait, lui aussi, susciter des sentiments indicibles chez notre sélectionneur. Car il n'y a pas que Matias Fernandez-Pardo qui a des origines espagnoles au sein de la délégation belge. Avec son patronyme chantant bon le terroir hispanique, Rudi Garcia a lui aussi du sang ibère dans les veines.

Sa naissance à Nemours (en Seine-et-Marne) et son enfance passée dans l'Essonne ne trahit pourtant aucune origine espagnole. Mais le principal intéressé vous le confirmera avec le sourire : si ses grands-parents n'avaient pas fui la Guerre civile pour trouver du travail dans les Ardennes, il serait Espagnol.

L'Andalousie au coeur

En affrontant l'Ukraine pour son tout premier match à la tête des Diables Rouges, Rudi Garcia avait en fait déjà reçu un joli clin d'oeil du destin. Vu la guerre avec la Russie, la rencontre que les Ukrainiens étaient censés jouer à domicile s'était tenue à Murcie, à quelques kilomètres du berceau familal du clan Garcia, où trois des grands-parents de Rudi sont nés.

Cela pourrait n'être qu'un anecdotique passage recouvert de poussière derrière les autres pages de l'album à souvenirs. Sauf que la famille met un point d'honneur à conserver ce lien avec cette terre qui a vu se succéder plusieurs générations de Garcia. Rudi n'a ainsi que six ans lors du premier voyage en 2 CV à Garrucha, un village de pêcheurs typique. "Cela prenait deux ou trois jours de route", se souvenait-il y a quelques années pour Le Journal du Dimanche.

L'entraîneur des Diables Rouges a perpétué la tradition, il y retourne lui-même presque chaque été. "Je m'y sens chez moi. Quelques aficionados de foot me voient comme le Français qui est devenu entraîneur. Mais pour les autres, je suis le gamin qui jouait avec son père sur le stabilisé du village".





La culture espagnole, un héritage familial qui continue à se transmettre

Rudi Garcia a également insisté pour que ses trois filles apprennent l'espagnol à l'école. "Mais elles m'en veulent beaucoup d'avoir parlé français à la maison. Avec mon ex-femme, qui était du Nord, ce n'était pas jouable", explique-t-il.

Même lors de sa carrière d'entraîneur, l'Espagne n'était jamais très loin. Garcia n'a pourtant jamais coaché en Liga. C'est précisément pour l'aider à se lancer dans le métier que son pays natal lui vient en aide. Grâce à Jocelyn Angloma, son ancien partenaire à Lille, Rafael Benitez l'accueille du côté de Valence. Pour un stage devant l'aider à boucler son diplôme d'entraîneur pro : "Je n'étais personne mais il a pris le temps d'échanger avec moi". Les deux hommes sont restés très proches, Benitez ayant notamment contacté son ancien stagiaire pour parler de la meilleure manière de gérer un certain Eden Hazard lors de son passage à Chelsea.

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Le coup de fil s'effectuera-t-il dans l'autre sens pour gratter l'un ou l'autre tuyaux sur la Roja et ses joueurs ? Ce qui est certain, c'est que le lien entre Rudi Garcia et l'Espagne perdurera bien au-delà du match de vendredi soir. Il a d'ailleurs déjà confié vouloir y acheter un terrain pour y passer une partie de ses vieux jours. Le gamin qui jouait avec son père sur le stabilisé du village pourrait alors être également reconnu comme celui qui a bouté l'Espagne hors de la Coupe du Monde. C'est tout le mal que l'on te souhaite, Rudi.