Un retour dès cet été en Pro League ? Sébastien Pocognoli a pris sa décison

Les bancs de touche commencent à être tous pris en ce début de préparation. Sébastien Pocognoli fait partie des coachs n'ayant pas encore retrouvé de club, il préfère attendre le bon projet.

Depuis son renvoi de l'AS Monaco, Sébastien Pocognoli est libre. L'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise a un temps été cité du côté d'Anderlecht, mais Antoine Sibierski a activé d'autres pistes. Son nom a également été évoqué à Lens et Feyenoord, sans rien de concret.

Il y a un mois, Poco a reçu une offre beaucoup plus tangible. Un appel venu du PAOK Salonique, qui disputera l'Europa League la saison prochaine. Mais notre compatriote a poliment décliné, préférant donner suite à un projet qui lui offrira plus de promesses de stabilité, offrant la même réponse que face à divers intérêts de clubs des Émirats arabes unis.

Comme Karel Geraerts, Frederic Taquin ou Yannick Ferrera, il fait partie de ces entraîneurs belges qui n'ont pas encore retrouvé de projet cet été. En Belgique, tous les clubs ont repris l'entraînement, il semble donc un peu tard pour revenir dès maintenant en Pro League. A moins de profiter de la situation de Genk...

Sébastien Pocognoli veut une nouvelle expérience à l'étranger

Le Racing vit en effet des heures agitées par le départ imminent de Nicky Hayen vers Burnley. Signer dans le Limbourg aurait pu être une belle option pour Sébastien Pocognoli, qui a lancé sa carrière de joueur à Genk. Il y a également coaché les Espoirs lors de la saison 2022/2023, juste avant de rejoindre l'Union Saint-Gilloise. Il avait d'ailleurs amené au Parc Duden des jeunes promesses du Racing telles que Vic Chambaere et Kamiel Van de Perre.

Mais ce retour à la CEGEKA Arena n'aura sans doute pas lieu. Sacha Tavolieri rapporte ainsi que malgré plusieurs opportunités qui s'étaient ouvertes à lui en Belgique, Sébastien Pocognoli a décidé de poursuivre sa carrière d'entraîneur à l'étranger. Retrouvera-t-il le projet adéquat dès cet été pour autant ?



