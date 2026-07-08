Une dernière séance de tirs au but pour la route : tous les quarts de finale du Mondial sont connus !

Le dernier huitième de finale de cette Coupe du Monde a eu lieu hier soir. Il a vu la qualification de la Suisse au détriment de la Colombie, vaincue aux tirs au but après un match à couteaux tirés.

Qualifiée par le chas de l'aiguille contre l'Egypte, l'Argentine attendait de connaître son adversaire en quart de finale. Suisses et Colombiens ont chèrement vendu leur peau, avec toute la tension d'un match à élimination directe allant avec.

Le premier danger intervient en milieu de première mi-temps, avec une occasion pour la Colombie par l'entremise de Gustavo Puerta, sauvée par Gregor Kobel. À la demi-heure, c'est le gardien colombien Camilo Vargas qui s'est montré décisif en intervenant devant Fabian Rieder. Et c'est à peu près tout : 0-0 à l'issue d'une première mi-temps très équilibrée.

Avec la montée de Djibril Sow pour Ardon Jashari, la Suisse a retrouvé un peu d'allant offensif à la reprise, en témoignent la première belle occasion manquée par Sow et un coup franc dangereux de Rieder. Mais plus cette deuxième mi-temps passait, moins les deux équipes étaient enclines à se découvrir, nous emmenenant logiquement aux prolongations.

L'enjeu prend le pas sur le jeu

La première mi-temps de ces prolongation s'est surprenament montrée assez agitée. D'abord quand Jhon Lucumi a offert à la Colombie sa plus grosse occasion de la rencontre, finalement renvoyée par a transversale. Puis quand, après un arrêt de Kobel, Zeki Amdouni a cru mettre la Suisse aux commandes, avant de voir son but annulé pour hors-jeu.

La dernière occasion d'éviter les tirs au but s'est dessinée à la 114e minute, et elle était plutôt franche. Mais seul devant le gardien suisse, Jaminton Campaz n'a pas réussi à conclure. Direction donc la dernière séance de tirs au but de ces huitièmes de finale.





Avec un ballon sur la transverale puis un envoi arrêté, Davinson Sanchez et Manuel Akanji ont chacun été les premiers à se manquer : 2-2 à l'issue des six premiers tirs. C'est Gregor Kobel qui a définitivement fait pencher cette séance pour la Suisse, en arrêtant le tir de Cucho Hernandez. Quelques instants plus tard, Ruben Vargas enverra la Nati en quart de finale face à l'Argentine.

Le programme complet des quarts :

Jeudi 22h : France - Maroc

Vendredi 21h : Espagne - Belgique

Samedi 23h : Norvège - Angleterre

Dimanche 3h : Argentine - Suisse