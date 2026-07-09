Accord trouvé : un cadre du Standard se rapproche d'un départ vers un club étranger pour un beau pactole

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Accord trouvé : un cadre du Standard se rapproche d'un départ vers un club étranger pour un beau pactole
Deviens fan de Standard! 2542

Rafiki Saïd est très proche d'un départ vers un club anglais de Championship. Un transfert qui pourrait permettre au Standard de récupérer une belle somme.

Selon Sudinfo, le Standard de Liège pourrait récupérer pas moins de 10 millions d'euros (neuf millions et un million de bonus) en cas de transfert. Un montant supérieur à son estimation sur Transfermarkt, actuellement de 5 millions d'euros. Il y aurait également un pourcentage à la revente.

Un accord aurait été conclu entre la direction liégeoise et un club de seconde division anglaise dont le nom n'a pas encore filtré. Il ne resterait plus que la visite médicale pour valider ce transfert.

Rafiki Saïd était arrivé en juillet 2025 en provenance de Troyes pour un montant de 2,5 millions d'euros. Les Rouches pourraient réaliser une très belle plus-value sur celui qui a convaincu la saison dernière sous les couleurs liégeoises. En 38 matchs avec le Standard, il a inscrit huit buts et délivré cinq passes décisives. L'attaquant du Standard est un ailier explosif, rapide et très percutant. Il est capable d'évoluer sur les deux côtés de l'attaque. Il est aussi assez à l'aise en un contre un et pour attaquer les espaces.

Il pourrait évidemment être un renfort intéressant pour une équipe de deuxième division anglaise. Le joueur franchirait en tout cas de son côté un cap dans sa carrière en rejoignant l'Angleterre. Avant son transfert au Standard, il n'avait encore évolué que sous les couleurs de clubs français. En plus de Troyes, il a joué à Nîmes, au Stade Brestois et au Stade Briochin.

Un transfert record depuis 2019

Si ce transfert se concrétise, il sera l'opération sortante la plus chère du Standard depuis le transfert de Razvan Marin à l'Ajax en 2019. Un apport financier important pour le Standard, qui cherche encore des investisseurs.


Toujours selon nos confrères de Sudinfo, Marc Wilmots pense déjà à plusieurs pistes pour remplacer le Comorien et pour ajouter plus de créativité au milieu de terrain.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Rafiki Said

Plus de news

Quatre buts, la classe biberon après la pause : Vincent Euvrard analyse le deuxième succès amical du Standard Interview

Quatre buts, la classe biberon après la pause : Vincent Euvrard analyse le deuxième succès amical du Standard

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/07: Said - Kaba - Engelhardt

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/07: Said - Kaba - Engelhardt

09:40
Nouveau coup dur pour Anderlecht : un joueur important opéré et absent plusieurs semaines

Nouveau coup dur pour Anderlecht : un joueur important opéré et absent plusieurs semaines

10:20
LIVE Coupe du monde 9/7 : le Mexique nomme un nouvel entraîneur après son élimination du Mondial

LIVE Coupe du monde 9/7 : le Mexique nomme un nouvel entraîneur après son élimination du Mondial

10:10
Il n'a pas encore de temps de jeu, mais un Diable Rouge s'est déjà bien débrouillé face à Lamine Yamal

Il n'a pas encore de temps de jeu, mais un Diable Rouge s'est déjà bien débrouillé face à Lamine Yamal

09:20
Mohamed Ouahbi confirme le forfait de l'un de ses cadres face à la France

Mohamed Ouahbi confirme le forfait de l'un de ses cadres face à la France

10:00
OFFICIEL : un joueur important d’OHL s’en va

OFFICIEL : un joueur important d’OHL s’en va

08:30
Un milieu de Serie A dans le viseur du Club Bruges

Un milieu de Serie A dans le viseur du Club Bruges

08:00
Le Standard s'impose à Aubel : retrouvez tout le fil du deuxième match de préparation des Rouches

Le Standard s'impose à Aubel : retrouvez tout le fil du deuxième match de préparation des Rouches

20:20
Surprenant : Courtrai devrait se renforcer avec un défenseur de Chelsea

Surprenant : Courtrai devrait se renforcer avec un défenseur de Chelsea

07:20
Obelgix, le supporter le plus connu des Diables : "Les Américains ont été super fair-play après le match" Interview

Obelgix, le supporter le plus connu des Diables : "Les Américains ont été super fair-play après le match"

07:40
"Je serai Rouche à vie" : Emile Mpenza se confie sur le Standard avant le début de saison Interview

"Je serai Rouche à vie" : Emile Mpenza se confie sur le Standard avant le début de saison

20:40
Il les connaît par coeur : Thibaut Courtois voit des points faibles à exploiter chez les Espagnols

Il les connaît par coeur : Thibaut Courtois voit des points faibles à exploiter chez les Espagnols

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/07: Khalaili - Mbokazi - Coucke

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/07: Khalaili - Mbokazi - Coucke

23:40
Diego Moreira, un vent de fraîcheur : "Nos chances ? 100% !"

Diego Moreira, un vent de fraîcheur : "Nos chances ? 100% !"

06:00
L'Union repousse encore une offre pour Anan Khalaïli

L'Union repousse encore une offre pour Anan Khalaïli

23:40
Anderlecht et le Club de Bruges sur la piste d'un homme fort de la Coupe du monde

Anderlecht et le Club de Bruges sur la piste d'un homme fort de la Coupe du monde

23:10
Un ancien gardien de Pro League dans le viseur du Cercle

Un ancien gardien de Pro League dans le viseur du Cercle

22:40
Un club de D1 FFA retrouve son matricule historique

Un club de D1 FFA retrouve son matricule historique

22:10
Un ancien de Pro League, présent au Mondial, prolonge son bail chez un champion d'Europe

Un ancien de Pro League, présent au Mondial, prolonge son bail chez un champion d'Europe

21:40
Voici le "Diable rouge" qui a récupéré le maillot de Folarin Balogun

Voici le "Diable rouge" qui a récupéré le maillot de Folarin Balogun

21:10
Entorse pour un joueur du Standard, absent pendant plusieurs semaines !

Entorse pour un joueur du Standard, absent pendant plusieurs semaines !

18:00
"Si cela avait été un autre entraîneur que Vincent Euvrard..." : Jonathan Legear à coeur ouvert sur son retour

"Si cela avait été un autre entraîneur que Vincent Euvrard..." : Jonathan Legear à coeur ouvert sur son retour

15:30
Pas de polémique Balogun bis : Michael Olise garde sa carte jaune et pourrait être suspendu contre la Belgique

Pas de polémique Balogun bis : Michael Olise garde sa carte jaune et pourrait être suspendu contre la Belgique

20:10
Mauvaise surprise et changement de programme pour les Diables Rouges à leur arrivée à Los Angeles

Mauvaise surprise et changement de programme pour les Diables Rouges à leur arrivée à Los Angeles

19:42
Après des semaines de silence, le transfert de Thorgan Hazard s'accélère

Après des semaines de silence, le transfert de Thorgan Hazard s'accélère

19:30
Le match de vendredi est lancé : la surprise de Brussels Airlines pour les vols entre la Belgique et l'Espagne

Le match de vendredi est lancé : la surprise de Brussels Airlines pour les vols entre la Belgique et l'Espagne

19:00
"'On va gagner, pour moi, c’est du 50-50" : Emile Mpenza pense que la Belgique est capable de battre l’Espagne Interview

"'On va gagner, pour moi, c’est du 50-50" : Emile Mpenza pense que la Belgique est capable de battre l’Espagne

18:40
Stop ou encore avec les Diables ? Thibaut Courtois donne des détails !

Stop ou encore avec les Diables ? Thibaut Courtois donne des détails !

00:12
Officiel : encore une nouvelle recrue à la RAAL

Officiel : encore une nouvelle recrue à la RAAL

16:25
Un moment très spécial à venir contre la Roja : sur les traces des racines espagnoles de Rudi Garcia

Un moment très spécial à venir contre la Roja : sur les traces des racines espagnoles de Rudi Garcia

17:00
Accord trouvé avec Anderlecht ! Le transfert de De Cat bouclé, le montant du transfert interpelle

Accord trouvé avec Anderlecht ! Le transfert de De Cat bouclé, le montant du transfert interpelle

16:10
Roberto Martinez victime d'une malédiction du Mondial, le prochain sur la liste pourrait être...Rudi Garcia

Roberto Martinez victime d'une malédiction du Mondial, le prochain sur la liste pourrait être...Rudi Garcia

16:00
"C’est la vérité du terrain qui est la plus importante" : Emile Mpenza valide les choix forts de Rudi Garcia Interview

"C’est la vérité du terrain qui est la plus importante" : Emile Mpenza valide les choix forts de Rudi Garcia

15:00
Officiel : un joueur de Charleroi vers les Francs Borains

Officiel : un joueur de Charleroi vers les Francs Borains

14:40
Qui pour remplacer Nicky Hayen à Genk ? Plusieurs options pourraient être intéressantes

Qui pour remplacer Nicky Hayen à Genk ? Plusieurs options pourraient être intéressantes

13:31

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved