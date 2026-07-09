Accord trouvé : un cadre du Standard se rapproche d'un départ vers un club étranger pour un beau pactole

Rafiki Saïd est très proche d'un départ vers un club anglais de Championship. Un transfert qui pourrait permettre au Standard de récupérer une belle somme.

Selon Sudinfo, le Standard de Liège pourrait récupérer pas moins de 10 millions d'euros (neuf millions et un million de bonus) en cas de transfert. Un montant supérieur à son estimation sur Transfermarkt, actuellement de 5 millions d'euros. Il y aurait également un pourcentage à la revente.

Un accord aurait été conclu entre la direction liégeoise et un club de seconde division anglaise dont le nom n'a pas encore filtré. Il ne resterait plus que la visite médicale pour valider ce transfert.

Rafiki Saïd était arrivé en juillet 2025 en provenance de Troyes pour un montant de 2,5 millions d'euros. Les Rouches pourraient réaliser une très belle plus-value sur celui qui a convaincu la saison dernière sous les couleurs liégeoises. En 38 matchs avec le Standard, il a inscrit huit buts et délivré cinq passes décisives. L'attaquant du Standard est un ailier explosif, rapide et très percutant. Il est capable d'évoluer sur les deux côtés de l'attaque. Il est aussi assez à l'aise en un contre un et pour attaquer les espaces.



Il pourrait évidemment être un renfort intéressant pour une équipe de deuxième division anglaise. Le joueur franchirait en tout cas de son côté un cap dans sa carrière en rejoignant l'Angleterre. Avant son transfert au Standard, il n'avait encore évolué que sous les couleurs de clubs français. En plus de Troyes, il a joué à Nîmes, au Stade Brestois et au Stade Briochin.

Un transfert record depuis 2019

Si ce transfert se concrétise, il sera l'opération sortante la plus chère du Standard depuis le transfert de Razvan Marin à l'Ajax en 2019. Un apport financier important pour le Standard, qui cherche encore des investisseurs.



Toujours selon nos confrères de Sudinfo, Marc Wilmots pense déjà à plusieurs pistes pour remplacer le Comorien et pour ajouter plus de créativité au milieu de terrain.