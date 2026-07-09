Emmanuel Macron surprend avec un message adressé aux Diables Rouges et à Rudi Garcia

Emmanuel Macron suit avec intérêt les performances des Diables Rouges à la Coupe du monde. Le président français s'est montré positif à l'égard de la Belgique, même si jeudi soir, il n'y aura évidemment qu'un seul pays qui pourra compter sur son soutien.

La France affronte en ce moment le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde. Le lendemain, la Belgique aura droit à un duel difficile face à l’Espagne. Les deux pays rêvent donc encore d’une place dans le dernier carré.

Macron se remémore 2018

Dans les colonnes de Het Laatste Nieuws, Macron a en tout cas montré que la Belgique lui rappelle toujours la Coupe du monde 2018. À l’époque, la France et les Diables Rouges s’étaient affrontés en demi-finales.

"Je souhaite le meilleur à la Belgique, vous avez une belle équipe. Nous nous souvenons évidemment tous encore de la demi-finale de 2018 contre les Diables Rouges. J’étais moi-même présent dans le stade à ce moment-là", a déclaré le président français à HLN.

La France avait remporté cette rencontre 1-0 grâce à un but de Samuel Umtiti et était devenue championne du monde quelques jours plus tard. Pour la Belgique, le tournoi s’était achevé par une troisième place, le meilleur résultat de son histoire en Coupe du monde.

Beaucoup d’éloges pour Rudi Garcia

Le président Macron a également eu des mots particulièrement chaleureux envers Rudi Garcia. Le sélectionneur français des Diables Rouges semble jouir d’une grande estime auprès du président.



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"Et bien sûr, vous avez un sélectionneur français. C’est un homme formidable. Je suis un grand fan de Rudi Garcia. Passez-lui mes salutations", a ajouté Emmanuel Macron.

Personne ne doit toutefois douter de son choix pour le quart de finale de jeudi : "Mais ce soir, je serai évidemment derrière Didier Deschamps, Kylian Mbappé et tous les Bleus."

Une nouvelle confrontation entre la France et la Belgique reste théoriquement possible, mais les deux nations ont pour l’instant surtout les yeux rivés sur leur propre quart de finale. Emmanuel Macron espère en tout cas voir les Diables Rouges aller loin, tant que cela ne se fait pas au détriment de la France.