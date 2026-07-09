En concert en Belgique pendant le match des Diables, Julien Doré a trouvé une solution géniale !

Les fans de Julien Doré ET des Diables Rouges risquaient d'avoir un gros problème sur les bras ce vendredi s'ils prévoyaient d'aller voir l'artiste au festival LaSemo, à Enghien. Le concert du chanteur français était en effet programmé pile pendant le quart de finale face à l'Espagne.

Qui dit grand tournoi estival dit cohabitation, tant bien que mal, entre les rencontres de la Coupe du Monde (ou de l'Euro) et les horaires des festivals d'été, très nombreux en Belgique où ils sont une véritable tradition pour beaucoup. L'énorme majorité des festivals proposent des écrans géants et des watchparties à leur public, mais la musique reste reine sur les plaines de Werchter, du Graspop ou encore de Couleur Café.

Oui, mais quand les Diables Rouges jouent, c'est parfois plus délicat. Sénégal-Belgique avait ainsi été diffusé sur un écran géant à Werchter, et Average Rob (qui a ensuite assisté à USA-Belgique à Seattle) avait mis l'ambiance avec un DJ set dans la foulée. Ce vendredi, Espagne-Belgique a lieu à 21h.

Un concert adapté pour Espagne-Belgique

Un coup d'envoi qui tombe en plein milieu du set de Julien Doré, l'une des principales têtes d'affiche du festival LaSemo à Enghien. Et le Français a décidé de ne pas entrer en concurrence avec les Diables Rouges. Il a ainsi, de sa propre initiative, proposé un dispositif exceptionnel.

L'interprète de "Les Limites" et de "Paris-Seychelles" a en effet annoncé qu'il donnerait un concert condensé d'une heure un peu plus tôt que prévu, puis interromprait son set pour suivre le match sur un écran géant placé sur scène. Julien Doré restera présent et au micro, animant la rencontre.

"Je change un petit peu le programme. Je vous explique. 20h, début du show, ça part en fiesta, que de l'amour. Mais quand les équipes de Belgique et d'Espagne entrent sur le terrain, paf, on diffuse le match sur grand écran", a-t-il expliqué sur ses réseaux. "Moi, je fais rentrer un canapé sur scène et je regarde le match avec vous. On boira une petite bière. À la mi-temps, le show reprend. C'est notre Super Bowl wallon !".



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L'organisateur du festival, via No Télé, a parlé d'une solution proposée par l'artiste lui-même et qu'ils ne "pouvaient pas refuser". Les seuls lésés seront les fans de Julien Doré.... n'aimant pas le football, et il y en a certainement. Ceux-là auront le regret de voir le set de leur artiste préféré être en quelque sorte un peu amputé. D'autres pourront aller assister au concert de Magic System sur l'autre scène, et les footeux n'aimant pas Julien Doré, eux, auront accès à un écran géant à un endroit dédié sur le site du festival. Une solution créative !