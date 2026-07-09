Il les connaît par coeur : Thibaut Courtois voit des points faibles à exploiter chez les Espagnols

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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Il les connaît par coeur : Thibaut Courtois voit des points faibles à exploiter chez les Espagnols
Photo: © photonews
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Face à une véritable marée de journalistes espagnols, Thibaut Courtois a évoqué le choc à venir face à l'Espagne. Un match à part pour lui, qui connaît très bien la Roja.

La Belgique fait face à son plus gros défi dans cette Coupe du Monde 2026 : l'Espagne, l'un des grands favoris du tournoi. Mais l'un des avantages des Diables Rouges s'appelle certainement Thibaut Courtois, qui est en grande forme et connaît par coeur les joueurs de la Roja. 

"C'est un match difficile et, bien sûr, l'Espagne est favorite. Nous les avons battus il y a 40 ans ? Ce serait beau de refaire la même chose", entame Thibaut Courtois en conférence de presse. Le portier du Real Madrid estime que le profil espagnol, très joueur, pourrait bien convenir au jeu belge.

Courtois voit des points faibles dans l'équipe d'Espagne 

"Dans les matchs où nous n'avons pas dû faire le jeu, nous avons parfois été meilleurs. Face à l'Iran et l'Egypte, nous avions très souvent le ballon. L'Espagne, elle, nous prendra haut dans notre moitié de terrain", pointe-t-il. "Nous allons peut-être souffrir un peu plus que face au Brésil en 2018, et il faudra plus défendre".

À l'époque, Courtois avait été décisif avec quelques arrêts de grande classe. "J'espère faire un bon match et sortir quelques arrêts comme face au Brésil", confirme-t-il. "Ce serait beau de rentrer à la maison en ayant battu l'Espagne".

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Mais comment faire pour mettre en danger cette Roja qui n'a encore encaissé aucun but dans ce tournoi ? Thibaut Courtois a sa petite idée. "L'Espagne laisse des espaces dans son dos que nous pouvons exploiter, comme les États-Unis", assure-t-il. "Nous avons des joueurs rapides et puissants. Il faudra être efficaces. L'Espagne est en confiance puisqu'ils n'ont pas vraiment été mis sous pression jusqu'à présent. Unai Simon n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire". 

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