Le superordinateur a parlé : voici les chances de la Belgique contre l'Espagne

La Belgique disputera un troisième quart de finale de Coupe du monde ce vendredi soir contre l'Espagne, avec un peu moins d'une chance sur trois de rejoindre le dernier carré, selon les calculs du superordinateur d'Opta.

Opta, entreprise britannique devenue la référence des données et statistiques dans le football, dispose d'un supercalculateur qui pronostique d'innombrables rencontres à travers le globe, dont celles de la Coupe du monde.

La Belgique a près d'une chance sur trois de battre l'Espagne

Selon le superordinateur, les Diables Rouges auraient 30,3 % de chances de s'imposer face à l'Espagne à Los Angeles, tandis que la Roja compterait, elle, 69,7 % de chances de passer, soit plus du double.

La Belgique entamera donc sa rencontre en outsider clair, mais les troupes de Rudi Garcia sont loin d'être sans espoir. Les Diables ont engrangé de la confiance grâce à leur large succès contre les États-Unis et ont montré face au Sénégal qu'ils étaient capables de renverser une situation délicate. Marquer contre l'Espagne serait toutefois inédit dans ce tournoi, la nation ibérique n'ayant pas encore concédé le moindre but.

En cas de victoire contre l'Espagne, la Belgique retrouverait le vainqueur de France-Maroc en demi-finale. Là aussi, les Diables évolueraient dans la peau de l'outsider, puisqu'Opta ne leur donne que 9,8 % de chances d'atteindre la finale, et 3,6 % de chances de décrocher un premier sacre mondial.

Fait marquant : le Maroc a moins de chances que la Belgique d’atteindre les demi-finales. Les Nord-Africains défient la France et ne rejoignent le dernier carré que dans 26,1 % des simulations. Leurs chances de disputer la finale et de remporter le tournoi (9,6 % et 3,7 %) se situent en revanche à un niveau très proche de celles de la Belgique. Des calculs qui se retrouveraient évidemment complètement chamboulés dans le cas d'un hypothétique Belgique-Maroc.



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La France en tête des simulations

Selon Opta, la France est la grande favorite pour remporter la Coupe du monde. Les Bleus ont 73,9 % de chances d’éliminer le Maroc. Leur probabilité d’atteindre la finale est de 44,3 %, tandis qu’ils soulèvent le trophée dans 27,3 % des simulations.

L’Espagne occupe la deuxième place. L’adversaire de la Belgique dispose de 36,4 % de chances d’atteindre la finale et de 21,3 % de chances de remporter le titre. Cela signifie que les Diables Rouges se frottent d’emblée à l’un des principaux candidats à la victoire finale.

L’Argentine suit l’Espagne dans la liste des favoris. Le champion du monde en titre affronte la Suisse et a 69,1 % de chances de se qualifier pour les demi-finales. Ses probabilités d’aller en finale et de conserver sa couronne s’élèvent respectivement à 36,4 % et 17,3 %.

La Suisse reste toutefois un outsider dangereux, avec 30,9 % de chances de rallier les demi-finales. D’après Opta, les Suisses ont 11,5 % de chances d’atteindre la finale et 3,8 % de devenir champions du monde.

L'Angleterre favorite contre la Norvège

Dans l’autre quart de finale, l’Angleterre affronte la Norvège, qui a éliminé le Brésil plus tôt dans la compétition. Les Anglais disposent de 62,4 % de chances de se qualifier, contre 37,6 % pour la Norvège. L’Angleterre occupe la quatrième place du classement des chances de sacre, avec 16,5 %. La Norvège suit à bonne distance, avec 6,6 %.

Pour la Belgique, la mission reste lourde, mais les chiffres laissent malgré tout une place à l’espoir. Trois chances sur dix d’éliminer l’Espagne, ce n’est pas un point de départ confortable, mais ce n’est certainement pas une mission impossible non plus. Un grand match peut rendre tous les calculs caducs en un instant.