Obelgix, le supporter le plus connu des Diables : "Les Américains ont été super fair-play après le match"

Il est aujourd'hui le visage le plus familier des supporters des Diables rouges. Obelgix, de son vrai nom Nicolas Dardenne, nous raconte son "rêve américain" et revient sur la manière dont a été vécue la qualification de la Belgique contre les États-Unis.

Après Axelle, dont le joli minois avait beaucoup marqué les esprits des supporters belges lors du Mondial au Brésil, en 2014, ce sont désormais les tresses rousses d'Obelgix qui émoustillent, d'une autre manière, les gradins réservés aux fidèles des "Diables rouges".

Sous le costume revisité à la sauce noire-jaune-rouge du fidèle compagnon d'Astérix se cache Nicolas Dardenne, un quadragénaire brabançon, manager notamment des Delhaize de Wezembeek-Oppem et de Neerpede. Tiens, tiens, déjà un lien avec le football.

Un match exceptionnel

Celui qui refuse d'être présenté comme le supporter numéro 1 de notre équipe nationale par respect pour d'autres fans encore plus actifs que lui était évidemment présent, et souvent filmé dès qu'il s'agissait de montrer la joie des supporters belges présents ce lundi, à Seattle, pour assister à la démonstration des "Diables rouges" qui ont sorti le pays hôte américain (1-4).

Entre divers trajets en avion et en voiture pour rejoindre Los Angeles où la Belgique défiera le champion d'Europe, l'Espagne, ce vendredi en quarts de finale, Obelgix revient sur les émotions vécues lors de ce États-Unis - Belgique qui gardera une place particulière dans le grand livre diabolique. "C'était un match franchement exceptionnel dans le sens où on a voulu montrer, les joueurs et aussi les supporters, que tout allait se jouer sur le terrain pour contrecarrer la décision de la FIFA et de Donald Trump", explique Nicolas.

Comment cette décision de la FIFA de finalement annuler la suspension de Folarin Balogun a-t-elle été ressentie par les supporters présents sur place ? "C'est une décision scandaleuse, pas éthique. Cela m'a profondément choqué", estime Obelgix. "Mais beaucoup d'Américains n'étaient pas non plus d'accord avec elle", précise-t-il encore.



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Angèle présente lors de la "fan walk"

Comment était l'ambiance à Seattle, une ville qui allait forcément soutenir son équipe nationale mais qui avait déjà vu les "Diables rouges" en action à trois reprises ? Une ville aussi où l'équipe belge a établi son camp de base depuis le début du tournoi. "On ne voyait pas beaucoup de Belges si ce n'est à la fan zone, où il devait avoir un milliers de supporters belges", détaille Obelgix. "Dans les rues, les Américains étaient habillés avec des déguisements assez marrants. Il y avait de grosses voitures avec des drapeaux américains dessus. Il y avait une grosse ambiance à la fan zone avec le DJ et tout, puis on a fait une belle fan walk vers le stade, avec notamment Angèle qui était présente parmi nous. Il y avait du beau monde dans le stade."

Des Américains sûrs d'eux

Sur les réseaux sociaux, on a vu passer pas mal de messages ou de vidéos de supporters américains très confiants quant à l'issue positive de ce duel. Était-ce pareil sur place ? "Les bars étaient plein à craquer d'Américains. Ils étaient persuadés qu'ils allaient nous détruire "à la Trump". Mais ils sont tombés sur un os. Et je suis fier de notre pays, de ce qu'ils ont fait comme équipe, des supporters sur place qui n'ont pas cessé d'encourager. Je suis d'ailleurs un peu aphone."

Le stade, qui allait forcément être acquis à la cause de la sélection locale, a-t-il été hostile aux "Diables rouges" et à leurs supporters ? "Dans les tribunes, il y avait 99% d'Américains et 1% de Belges. Heureusement, nous avons marqué rapidement, ce qui nous a mis dans une position de force au niveau de force", nous explique Obelgix. "Cela a calmé les Américains et le deuxième but leur a forcément fait mal. Quand ils sont revenus à 2-1, on a ressenti plus de pression quand ils ont commencé à entonner des "USA, USA, USA". Mais après, on a jamais senti les Américains au-dessus de nous dans le match", poursuit-il.

Un carton rouge pour Trump

Si Romelu Lukaku a marqué les esprits par sa célébration où il reproduisait ironiquement le célèbre pas de danse de Donald Trump, Nicolas Dardenne n'a pas manqué non plus d'adresser un clin d'œil ironique au président américain : "J'avais d'ailleurs un carton rouge que je brandissais à chaque faute pour montrer à Donald Trump que c'était un gros couillon (sic)."

Du fair-play après le match

Une fois le coup de sifflet, tous les supporters belges présents sont allés fêter la victoire. "Il y avait une grosse ambiance après le match dans la fan zone avec les DJ. On a dansé pendant encore au moins deux heures avant de se diriger vers le centre de Seattle", explique Obelgix. "Après le match, tous les Américains sont venus nous féliciter en nous souhaitant de battre l'Espagne, car ils ne veulent pas être éliminés par un pays qui se ferait sortir dès le tour suivant. Ils ont été super sympas, sont venus nous faire des hugs. Ils ont été super fair-play", trouve le supporter belge.

Pas d'osmose autour du soccer

Attendue comme un tournant pour l'avenir du soccer au pays de l'Oncle Sam, cette Coupe du monde, se vit-elle, intensément dans les villes accueillant des rencontres. "Cette Coupe du monde est particulière car les villes sont très grandes et qu'aussi beaucoup de personnes en profitent pour faire des visites. Moi j'ai été à Monterrey, à Yosemite. Tu vois qu'on passe les matchs à la télévision, mais tu ne sens pas une osmose autour du soccer dans tout le pays", trouve Obelgix.

Le supporter le plus connu des "Diables rouges" a en revanche été impressionné par les stades. "Ils sont exceptionnels. Tu peux manger des chicken wings, des nachos, des burgers. On te sert des bières dans le stade sans que tu doives te déplacer", détaille-t-il.

Une expérience unique mais qui coûte cher

On le voit, Obelgix vit pleinement son "rêve américain". "Je vis une expérience de dingue. Mon personnage marque les esprits là-bas. Mon côté fun attire des gens qui s'amusent bien. Je passe un chouette moment. Je jongle entre les matchs et les moments avec ma famille que j'ai rejointe à Los Angeles, Yosemite ou Monterrey, pour voir les baleines. On fait un chouette voyage", explique-t-il, heureux.

Mais ce bonheur a aussi un prix. "C'est vrai que ça coûte très, très cher. Je ne m'attendais pas à autant. J'ai été surpris par les montants hors taxe auquel il faut ensuite rajouter 20%. Mais voilà, c'était à faire une fois dans ma vie. J'ai horreur de Trump, mais j'adore les américains, leur mentalité. Je suis très content d'être ici", conclut-il.