OFFICIEL : un joueur important d’OHL s’en va

Auteur du but qui a permis à OHL d'éviter les Relegation Play-offs, Sory Kaba quitte le club. L'attaquant guinéen s'est engagé avec Al-Dhafra, aux Émirats arabes unis.

Sory Kaba avait envoyé Louvain au paradis en inscrivant le but de la victoire à la 90e minute contre l'Antwerp. Grâce à cette réalisation, ce n'est pas OHL, mais bien Zulte Waregem, qui avait dû disputer les Relegation Play-offs.

Sory Kaba rejoint Al-Dhafra

Sory Kaba a terminé la saison avec six buts en championnat et trois autres en Coupe de Belgique. Le club louvaniste a officialisé son départ dans un message empreint d'émotion : "Merci pour tout. Tu seras toujours un garçon de Louvain." De son côté, Al-Dhafra a également confirmé l'arrivée du joueur.

Un deuxième passage à Louvain

Sory Kaba effectuait son deuxième passage à Louvain. Il avait déjà porté les couleurs d'OHL lors de la saison 2021/2022, où il était prêté par le club danois de Midtjylland. Il quitte désormais à nouveau le club après 61 matchs, 21 buts et 5 passes décisives.

L'attaquant a déjà connu de nombreux clubs au cours de sa carrière. Il a d'abord évolué en Espagne avec Elche Ilicitano, Alcobendas Sport et Elche CF, avant de poursuivre son parcours à travers l'Europe.





Il a ensuite joué pour Dijon, Midtjylland, OHL (prêt), Cardiff City (prêt), Las Palmas, de nouveau Elche (prêt), une nouvelle fois OHL, et désormais Al-Dhafra. L'attaquant va ainsi évoluer pour la première fois de sa carrière en dehors de l'Europe.

Il a été le plus prolifique sous les couleurs d'Elche, avec 28 buts inscrits. Il a également marqué 27 fois avec Midtjylland et 21 fois avec Louvain. International guinéen à 21 reprises, il a inscrit 3 buts avec la sélection de Guinée.