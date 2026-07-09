Stop ou encore avec les Diables ? Thibaut Courtois donne des détails !

À deux jours d'Espagne-Belgique, Thibaut Courtois était présent en conférence de presse à Los Angeles. Il était évidemment très attendu par la presse espagnole.

Dans un format plus proche d'une zone mixte que d'une conférence de presse traditionnelle, Thibaut Courtois avait attiré ce mercredi de nombreux journalistes espagnols, à deux jours du match des Diables Rouges face à la Roja. Mais l'un des principaux thèmes abordés aura été, comme lors de sa première conférence de presse dans ce tournoi, son avenir en sélection nationale.

Courtois avait en effet lâché une petite bombe en laissant sous-entendre qu'après ce tournoi, il pourrait envisager de prendre sa retraite internationale. Des déclarations sur lesquelles il est en partie revenu : "J'ai juste dit qu'il y avait plus de chances que j'arrête que de chances que je continue, purement pour raisons physiques", reconnaît Thibaut Courtois dans des propos relayés par Sporza.

Pas de retraite internationale pour Courtois en cas d'élimination

"Mais je dois dire que la cohésion au sein de l'équipe est vraiment bonne et que je m'amuse. Les moments que nous avons vécu dans ce tournoi sont uniques", continue-t-il. Courtois pense toutefois qu'il aura besoin de prendre soin de son corps à l'avenir. "Je ne crois pas que je peux continue au même rythme pendant quatre ans de plus".

Thibaut Courtois devra donc engager une réflexion à la fois personnelle et avec le staff et Vincent Mannaert après la Coupe du Monde 2026. "C'est quelque chose dont je dois discuter avec le coach et avec Vincent, et nous verrons si une solution peut être trouvée", temporise le portier du Real Madrid. "Mais je suis toujours fier et heureux de jouer pour les Diables Rouges".

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Bref : ne vous attendez pas, en cas d'élimination vendredi, à une grande annonce de la part de Courtois. "Si nous perdons contre l'Espagne, je ne dirai certainement pas que c'était mon dernier match", conclut-il fermement.