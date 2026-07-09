Tension en conférence de presse : Didier Deschamps répond sèchement à des journalistes marocains

Didier Deschamps s’est exprimé en conférence de presse avant le quart de finale opposant la France au Maroc, ce jeudi soir (22h00). Le sélectionneur a vécu un moment de tension face aux journalistes marocains.

Plusieurs journalistes marocains ont exprimé leur mécontentement, déclarant ne pas avoir pu poser suffisamment de questions. "Nous, les Marocains, on a eu droit à deux questions. On lève la main depuis tout à l’heure.", a déclaré l'un d'entre eux alors que Dider Deschamps était en train de se lever. Le sélectionneur français a immédiatement réagi : "J’ai répondu aux questions, je suis parti très tôt pour rejoindre le stade (1h de route depuis Boston) et j’ai un entraînement à préparer", a rétorqué Didier Deschamps.

Didier Deschamps répond aux journalistes marocains et rappelle ses obligations

"Vous êtes combien ? Si vous êtes 50 à lever la main, je ne vais pas répondre à 50 questions. J’ai encore d’autres obligations après, j’ai 45 minutes de route et le déjeuner avec l’équipe de France", a-t-il ajouté.

Un journaliste marocain s'est ensuite adressé à Didier Deschamps : "On vous respecte, le grand joueur que vous étiez et le grand entraîneur." "Moi aussi je vous respecte", a répondu le sélectionneur de l'équipe de France.

Après s'être rassis pour répondre à une dernière question, Didier Deschamps et le responsable presse Raphaël Raymond ont quitté la salle de presse. Il a été interrogé sur les célébrations de joueurs français observées lors des récents entraînements de l'équipe de France.

La réponse de Didier Deschamps à l'ultime question d'un journaliste marocain

"Il y a du plaisir à l'entraînement. C'est toujours comme ça. Il y a deux équipes. Ils prennent du plaisir. Et puis il y a une équipe qui gagne et elle le montre. Il n'y a pas d'euphorie. Beaucoup de respect pour cette équipe du Maroc. On sait très bien ce qui nous attend demain. Qu'il y ait de la confiance, oui, mais en face il y en a aussi parce que le Maroc a réalisé jusqu'à présent. Comme je l'ai dit, il n'y a qu'une place, pas deux", a-t-il déclaré.



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L'entraîneur a ensuite conclu sa conférence de presse en précisant : "Toujours énormément de respect par rapport à l'adversaire. Après, il y a une vie de groupe. On ne va pas vous montrer des images où des joueurs pleurent. Du côté marocain, il n'y a pas de joueurs qui pleurent parce qu'ils sont en train de réaliser quelque chose. Il y a de la vie, mais moi je ne m'occupe pas des réseaux. Je ne sais pas qui filme qui. Quand quelque chose ne me plaît pas, il vaut mieux éviter. Il y a des choses qui peuvent faire rire aujourd'hui et plus demain. Je suis là pour penser aux conséquences des conséquences. Il n'y a pas d'euphorie exagérée et encore moins de manque de respect à qui que ce soit. Ça, c'est clair."

C'est alors sur ces mots que le sélectionneur a finalement quitté la salle de presse.