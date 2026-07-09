Un milieu tchèque évoluant en Pologne en route vers le Sporting d'Anderlecht ?

Le RSC Anderlecht continue de travailler activement sur son noyau pour la nouvelle saison. Les Mauves ont jeté leur dévolu sur Lukas Ambros, un milieu offensif tchèque de 22 ans qui évolue à Górnik Zabrze. Les discussions entre les deux clubs seraient déjà bien avancées.

Selon Meczyki.pl, Anderlecht se montre particulièrement déterminé à attirer Lukas Ambros à Bruxelles. Le montant du transfert pourrait grimper jusqu’à cinq ou six millions d’euros, ce qui représenterait un record pour Górnik Zabrze.

Anderlecht veut plus de créativité

Lukas Ambros est encore sous contrat jusqu’en juin 2029, ce qui place le club polonais en position de force dans les négociations. Un transfert semble toutefois réalisable. Une clause présente dans son contrat aurait été supprimée ces derniers mois, permettant désormais à Górnik de négocier plus librement les conditions d’un départ.

Pour Anderlecht, le Tchèque s’inscrit dans la recherche de qualités offensives supplémentaires. Le club veut à nouveau jouer les premiers rôles sous les ordres de son nouvel entraîneur, Vítor Bruno, et renforce actuellement son noyau à plusieurs postes. Les profils capables d’évoluer entre les lignes et d’occuper plusieurs positions semblent particulièrement recherchés.

Un profil polyvalent formé en Allemagne

Lukas Ambros est avant tout un milieu offensif, mais il peut également évoluer sur les deux flancs. Il a commencé sa formation en Tchéquie avant de rejoindre les jeunes du VfL Wolfsburg.

Le club allemand l’a ensuite prêté à Fribourg, où il n’a évolué qu’avec l’équipe réserve. C’est finalement à Górnik Zabrze qu’il a trouvé plus de continuité. En 58 matchs, il a inscrit trois buts et délivré six passes décisives.





Lukas Ambros possède également de l’expérience sur la scène internationale. Il compte neuf sélections avec les U21 tchèques. Transfermarkt estime actuellement sa valeur marchande à cinq millions d’euros.

Un investissement important pour l’avenir

Un montant de cinq à six millions d’euros montrerait qu’Anderlecht croit beaucoup en sa marge de progression. Ambros est encore jeune, mais il possède déjà de l’expérience en Allemagne et en Pologne, et peut évoluer à plusieurs postes offensifs.