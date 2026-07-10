LIVE Coupe du monde 10/7

Redaction
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Malgré un pénalty raté, la France domine largement le Maroc et file dans le dernier carré

La France s'est facilement imposée contre le Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde. Malgré un pénalty raté en première période, les "Bleus" ont fini par émerger lors du deuxième acte grâce au talent de ses stars offensives. Qui pourra encore les arrêter ? (Lire la suite)

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