"Le football ne fonctionne pas comme ça" : un grand nom du football défend Senne Lammens bec et ongles

Scott Crabbé, journaliste football
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"Le football ne fonctionne pas comme ça" : un grand nom du football défend Senne Lammens bec et ongles
Photo: © photonews
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Senne Lammens vit un moment dur après son intervention fatale contre l'Espagne. Le Diable Rouge peut compter sur le soutien de l'un des ses illustres prédécesseurs dans les buts de Manchester United, un certain Peter Schmeichel.

Pour Senne Lammens, les vacances auront définitivement un goût amer. Dans l'ombre de Thibaut Courtois durant tout le tournoi, le gardien de Manchester United n'est entré en pleine lumière que pour précipiter bien malgré lui l'élimination des Diables face à l'Espagne. Des coupables, il y en a bien sûr plus d'un sur la phase fatidique ; mais en permettant à Mikel Merino de se muer en supersub sur le tir mal repoussé de Pau Cubarsí, Lammens a hérité du rôle le plus visible, sans filet de sécurité.

Manchester United est très vite venu à la rescousse de son gardien. "Tête haute, Senne. Nous sommes tous avec toi", ont écrit les Red Devils sur les réseaux sociaux. Peter Schmeichel a été plus loin. L'ancien gardien danois a défendu Lammens bec et ongles.

Solidarité entre gardiens

Quand un journaliste de CBS Sports a déclaré que notre compatriote aurait du faire mieux, Schmeichel lui a répondu : "Le football ne fonctionne pas comme ça. Les gens jugent un seul moment. Je regarde tout ce qui s’est passé avant. Senne n’avait pas joué une seule minute dans cette Coupe du monde. Et tout à coup, il se retrouve face à l’Espagne dans un match à élimination directe après que Courtois soit sorti blessé".

"Les gardiens ont aussi besoin de rythme. Ils ont besoin de confiance. Je n’ai pas vu un gardien qui n’était pas assez bon. J’en ai vu un qu’on a demandé de remplacer le meilleur gardien du monde dans le plus grand match de la Belgique à la Coupe du monde après avoir passé tout le tournoi sur le banc", a poursuivi l'ancienne icône d'Old Trafford.

Lammens n'avait commis aucune erreur à Manchester

Peter Schmeichel a rapidement pris position en faveur de Senne Lammens pour sa première saison à Manchester United. Voici déjà ce qu'il déclarait l'hiver dernier, quelques mois après son intronisation comme gardien numéro un : "On n’hésite plus à lui faire des passes en retrait. On lui fait confiance et il a l’air d’un jeune homme très sûr de lui. J’apprécie aussi sa rapidité de transmission. Dès qu’il reçoit le ballon, il n’hésite pas à dégager de l’autre côté ou à lancer rapidement une contre-attaque. Je pense qu’il vit son rêve, et chaque jour, il a soif d’apprendre et de progresser. Je trouve qu’il a déjà fait un excellent parcours". Gageons que cette boulette contre l'Espagne ne vienne pas remettre en doute cette confiance et cette sérénité.

Car c'est précisément ce calme apporté par l'ancien gardien de l'Antwerp, que soit balle au pied ou dans ses sorties aériennes, qui ont fait la différence comparé aux épisodes plus fébriles traversés par André Onana avant lui. Le gardien camerounais a d'ailleurs été prêté pour une saison supplémentaire à Trabzonspor.

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