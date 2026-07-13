Bram Van Driessche revient sur son expérience au Mondial : "Je vais devoir me réadapter en Belgique"

Bram Van Driessche revient satisfait de la Coupe du monde. Le Belge faisait partie des arbitres vidéo sélectionnés pour le tournoi. Son aventure s’est terminée après les quarts de finale, comme il l'a expliqué au micro de Radio 1.

Bram Van Driessche savait avant le début de la Coupe du monde que tous les arbitres vidéo ne resteraient pas jusqu'au bout. La FIFA avait retenu trente VAR, mais au fil du tournoi, une sélection a été opérée. Au final, seuls dix-huit officiels sont restés, tandis que douze arbitres vidéo ont quitté la compétition en deux vagues.

Après les huitièmes de finale, six VAR avaient déjà été renvoyés. Six autres, dont Bram Van Driessche, ont quitté le tournoi après les quarts de finale. Malgré cela, le Belge ne cache pas sa satisfaction : "Bien sûr, on veut toujours aller jusqu'au bout, mais au final je suis satisfait. Nous avons fait du bon travail ici. Tous les matches auxquels j'ai participé se sont bien déroulés, sans erreur ni contradiction."

Au total, Bram Van Driessche a participé à neuf rencontres. Il a officié à deux reprises en tant que VAR principal et a occupé un autre rôle au sein de l'équipe vidéo lors de sept autres matches. Pendant les quarts de finale, il a également été désigné comme VAR de réserve pour une rencontre disputée à Kansas City, tandis que le reste de ses matches s'est déroulé depuis Dallas.

Une fameuse expérience

Pour un arbitre vidéo belge, une telle expérience est précieuse. Bram Van Driessche avait déjà participé à la Coupe du monde des clubs, l'an dernier aux États-Unis. Il savait donc plus ou moins à quoi s'attendre, mais une Coupe du monde des nations reste d'une tout autre dimension. "Le monde entier suit la compétition et des pays entiers vivent au rythme de leur sélection. On sait que tout ce que l'on fait est observé et analysé."

Selon lui, cela n'a toutefois pas généré plus de pression. Il a simplement essayé de donner le meilleur de lui-même chaque jour. Les arbitres et les VAR vivaient d'ailleurs dans une véritable bulle pendant le tournoi. En plus des séances techniques et pratiques, des moments de détente étaient prévus afin de décrocher un peu du football.





Après chaque journée de compétition, un débriefing était organisé afin d'analyser les phases importantes des rencontres, tant les points à améliorer que les bonnes décisions. Van Driessche souligne que ces évaluations se déroulaient à un niveau particulièrement élevé.

Il considère cette Coupe du monde comme une formidable école d'apprentissage : "Peu importe le niveau auquel on arrive ici, on repart forcément meilleur VAR et meilleur arbitre." Il souhaite désormais transmettre cette expérience à ses collègues en Belgique.

Des outils technologiques très avancés

Les officiels disposaient d'outils technologiques très avancés : "Nous avions notamment une puce dans le ballon et un système de hors-jeu quasiment entièrement automatisé. Nous bénéficiions aussi d'une 'goalkeeper view'. Elle permettait d'analyser certaines phases en trois dimensions du point de vue du gardien, par exemple lorsqu'un joueur en position de hors-jeu pouvait gêner sa vision."

Malgré ces avancées, Bram Van Driessche rappelle que l'arbitrage reste avant tout une affaire d'interprétation humaine. La technologie est extrêmement précise, mais de nombreuses situations nécessitent toujours une analyse visuelle. Il est également conscient que de tels outils ne sont pas disponibles dans un championnat national comme la Jupiler Pro League.

"Je dois absolument profiter de tout ce que j'ai vu et appris ici. Mais je dois aussi accepter qu'en Belgique je devrai parfois travailler avec d'autres moyens et m'y adapter à nouveau", a conclu l'arbitre au micro de Radio 1.