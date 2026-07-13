Gianni Infantino adresse un message à la Belgique : "J’espère que vous retiendrez de nombreux points positifs"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Gianni Infantino adresse un message à la Belgique : "J’espère que vous retiendrez de nombreux points positifs"
Photo: © photonews

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Dans un contexte de tensions entre l’Union belge et la FIFA à la suite de l’affaire Balogun, Gianni Infantino a publié sur ses réseaux sociaux un message adressé à la Belgique. Le président de la FIFA fait le point sur le parcours de la sélection belge et la remercie.

"Merci la Belgique !", a-t-il débuté. "Lors de cette Coupe du monde de la FIFA, vous avez signé votre plus large victoire en phase à élimination directe, en huitièmes de finale, après avoir réalisé une incroyable remontée et vous être imposés en prolongation face au Sénégal au tour précédent."

Le président de la FIFA a tenu à saluer les records établis durant la compétition : "Avec 14 buts inscrits en Amérique du Nord, vous n’avez fait mieux qu’en 2018, avec 16 réalisations. Thibaut Courtois a également franchi un cap personnel en battant le record du nombre de matchs disputés par un joueur belge en Coupe du monde."

"J’espère que vous retiendrez de nombreux points positifs de ce parcours. À bientôt !", a-t-il conclu dans une publication.

Un contexte tendu

Ce message intervient dans un contexte assez tendu. La sélection belge et la FIFA sont opposées par l’affaire Balogun. Le joueur des États-Unis avait vu sa suspension levée après une intervention du comité disciplinaire de la FIFA. Une décision à laquelle s’est opposée la Belgique et qui l’a fait savoir par de nombreux communiqués.

Un dossier qui n’est pas encore vraiment clos entre les deux parties. L’Union belge avait publié un communiqué après la victoire des Diables Rouges face aux États-Unis (1-4).

"L’URBSFA poursuit son engagement en faveur d’une révision de la réglementation actuelle de la FIFA et de son application. L’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA) est fière de la manière dont les Diables Rouges ont réagi sur le terrain hier. Parallèlement, l’URBSFA poursuivra le suivi du dossier en cours avec la FIFA en dehors du terrain", a entre autres écrit la Fédération belge de football (URBSFA).

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