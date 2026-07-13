Godts et Openda ont dû grimacer : pourquoi donc Garcia a-t-il repris Matias Fernandez-Pardo ?

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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Godts et Openda ont dû grimacer : pourquoi donc Garcia a-t-il repris Matias Fernandez-Pardo ?
Photo: © photonews
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Pas une minute lors des matchs à élimination directe, et aucune action décisive lors de ses montées au jeu en poules. La Coupe du Monde de Matias Fernandez-Pardon est une déception. Tout ça pour ça ?

C'était LA sensation des semaines menant à la Coupe du Monde 2026 : la naturalisation officielle de Matias Fernandez-Pardo, naturellement suivie d'une sélection parmi les 26 de Rudi Garcia. Face à la situation de Romelu Lukaku et la méforme de Loïs Openda, Garcia décidait de surprendre en reprenant pour la première fois l'ailier gauche devenu attaquant du LOSC.

Bien vite, l'enthousiasme était de mise : et si c'était LA solution toute trouvée pour cette Coupe du Monde ? Après les cuisants échecs Karetsas et Mokio (entre autres), Vincent Mannaert avait enfin frappé fort, et Fernandez-Pardo pouvait bien être un candidat titulaire en l'absence de Lukaku.

Tout ça pour ça ?

Dès les matchs de préparation, petite douche froide : deux montées au jeu à un quart d'heure de la fin, dont une en tant qu'ailier gauche et pas en pointe (alors que sa sélection était présentée comme rendue nécessaire par l'absence de 9 ayant du temps de jeu dans le noyau).

Fernandez Pardo Matias
© photonews

Et durant la Coupe du Monde ? Le néant, ou presque. Alors que durant deux matchs, la production offensive des Diables Rouges a été inexistante, Rudi Garcia n'a d'abord offert qu'une dizaine de minutes face à l'Egypte et l'Iran à Matias Fernandez-Pardo. Il devait être le n°9 qui manquait tant aux Diables, c'était littéralement la raison de sa sélection : Charles De Ketelaere a été le n°9 titulaire, et Romelu Lukaku le joker. 

Un scénario cousu de fil blanc, car Garcia défendait De Ketelaere depuis longtemps et l'a toujours présenté comme son attaquant en l'absence de Lukaku. La justification pour la sélection de Matias Fernandez-Pardo, avec un peu de recul, tenait peu la route. Et le Lillois n'a visiblement donné à l'entraînement aucune raison à Garcia de bousculer la hiérarchie. 

Fernandez-Pardo, repris pour valider sa nationalité ? 

Malgré une bonne demi-heure contre la Nouvelle-Zélande, qui laissait augurer d'un changement de statut, la suite du tournoi sera encore plus frustrante pour le néo-Diable. Qu'il obtienne peu de temps de jeu est une chose. Mais que Garcia ne lui offre pas une seule minute lors des matchs à élimination directe, y compris dans un match aussi ouvert que face aux USA ou face à "son" Espagne, et alors que son profil paraissait parfait pour faire mal au Sénégal, est incompréhensible. 

Lukaku Romelu - Fernandez Pardo Matias
© photonews

On en vient à se demander si le choix de reprendre Matias Fernandez-Pardo était bien celui de Rudi Garcia, ou si les efforts consentis par la fédération pour le convaincre d'opter pour la Belgique plutôt que l'Espagne ont pesé dans la balance. En participant à la Coupe du Monde, Fernandez-Pardo "verrouillait" son choix en faveur des Diables Rouges. Après plusieurs revers dans des dossiers de binationaux, l'Union Belge avait besoin de ça. 

Du côté de Mika Godts, laissé à la maison malgré la meilleure saison d'un ailier belge sur le plan statistique (rappelons que son temps de jeu, Fernandez-Pardo l'a obtenu sur le flanc, et pas en pointe...), ou même de Loïs Openda, qui a participé à toute la campagne de qualifications, on doit rire jaune. Non pas qu'à nos yeux, Openda, après sa saison calamiteuse, ait mérité sa place parmi les 26 ; mais il n'aurait certainement pas fait "moins bien" que Fernandez-Pardo au Mondial au vu du temps de jeu de ce dernier. Sans même mentionner Hugo Cuypers ou Lucas Stassin. On espère qu'en septembre, le probable successeur de Rudi Garcia se décide enfin à utiliser le réel talent du Dogue en sélection...

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