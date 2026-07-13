"Nous reviendrons" : de nombreux Diables Rouges s’expriment après l’élimination en quarts de finale du Mondial

La plupart des Diables Rouges se sont exprimés sur leurs réseaux sociaux après l’élimination de la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde face à l’Espagne. Découvrez ci-dessous les messages des joueurs s’étant exprimés jusqu’à présent.

Thibaut Courtois

Attristé par l’élimination, et surtout de ne pas avoir pu aider l’équipe jusqu’au bout. Les blessures sont regrettables, mais l’élimination me fait bien plus mal. Malgré tout, je suis fier de l’équipe et du parcours que nous avons réalisé lors de cette Coupe du monde. Merci à tous pour votre soutien au cours de ces dernières semaines.

Timothy Castagne

Difficile à encaisser… mais quel parcours incroyable ! Merci pour votre formidable soutien. Nous reviendrons plus forts.

Zeno Debast

Rester sur le banc pendant que son pays se bat pour réaliser un rêve est une douleur que je ne souhaite à personne. J’ai tout donné pour être prêt. Parfois, malgré tout le travail, tous les sacrifices et toute la conviction, la vie en décide autrement. Nous quittons cette Coupe du monde plus tôt que nous ne l’aurions voulu, et cela fait mal. Mais lorsque la déception se sera estompée, il restera les souvenirs, la fraternité et la fierté d’avoir représenté la Belgique sur la plus grande scène. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce chapitre ne s’est pas terminé comme je l’avais imaginé. Mais il ne me définira pas. Le retour commence maintenant.

Maxim De Cuyper

La fierté est le seul mot qui me vient à l’esprit. Merci, la Belgique !

Brandon Mechele

Ma première Coupe du monde ! Quelle expérience ! Nous avons tout donné et nous nous sommes battus sur chaque ballon… mais cela n’a pas suffi. La déception est immense, mais nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli en équipe ! Merci aux supporters, en Belgique et ailleurs, de nous avoir soutenus et encouragés ! Des souvenirs pour la vie.





Thomas Meunier

C'est la vie... Super groupe, bon tournoi et malgré la défaite, beaucoup de choses positives à en retirer. Le futur nous promet de belles émotions.

Nathan Ngoy

Honoré et fier d’avoir pu représenter ce grand pays dans le plus prestigieux des tournois. Cette élimination fait mal, mais on reviendra pour placer la Belgique au sommet! Merci pour le soutien incroyable durant toute cette Coupe du Monde et vive la Belgique

Joaquin Seys

C’est difficile à accepter. Nous avons tout donné, mais notre parcours en Coupe du monde prend fin de la manière la plus cruelle. Sur le plan personnel, disputer mon premier match en Coupe du monde a représenté énormément pour moi, et je suis profondément reconnaissant d’avoir eu cette opportunité. Par-dessus tout, je suis fier d’avoir représenté la Belgique sur la plus grande scène du football. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus tout au long de cette aventure.

Arthur Theate

Notre Coupe du monde s’arrête ici, mais je suis tellement fier et honoré de faire partie de cette équipe et de représenter notre pays. À tous les supporters, votre soutien a été incroyable et compte énormément pour nous. L’union fait la force.

© photonews

Kevin De Bruyne

Notre Coupe du monde s’arrête ici. La tête haute. Immensément fier de cette équipe et de notre pays !

Amadou Onana

C’est très difficile de vous dire ce que je ressens, alors je vais simplement rester sincère, car sinon, à quoi bon vous écrire ? Dès que je suis tombé au sol, mon monde entier s’est effondré. J’ai immédiatement compris que quelque chose de vraiment grave s’était produit. Mes premières pensées ont été : pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Qu’ai-je fait pour mériter cela ? J’étais en colère contre le monde, sans savoir à quoi m’attendre, mais aussi triste à l’idée de ne plus pouvoir faire ce que j’aime le plus pendant très longtemps En me réveillant le lendemain, j’espérais que tout cela n’avait été qu’un rêve, mais j’ai rapidement compris que je m’étais déchiré le ligament croisé antérieur… Le deuxième jour a probablement été le plus difficile. Je ne cessais de revoir la scène dans ma tête, en me demandant ce que j’aurais pu faire de mieux pour éviter cela.

Regarder mon genou gonflé et avoir besoin d’aide pour tout était tout simplement dévastateur… Le troisième jour, j’ai pleinement pris conscience de la situation. Ma foi a pris le dessus et je me suis demandé : pourquoi pas moi ? Je ne suis pas meilleur que toutes les autres personnes à qui cette blessure est arrivée. Cela fait simplement partie du sport. Aujourd’hui, je me sens reconnaissant, car je me trouve dans une position très privilégiée. ALLAH m’a béni en m’offrant une famille formidable et de nombreuses personnes autour de moi pour m’accompagner tout au long de cette épreuve. Je suis plus convaincu que jamais que cette expérience me fera grandir en tant qu’athlète, être humain, père, mari et de bien d’autres manières encore.

Je crois sincèrement que tout arrive pour une raison et que c’est ce qu’ALLAH avait prévu pour moi. Ce qui m’est destiné ne me manquera jamais, et ce qui me manque ne m’était jamais destiné. Nous ne fuyons pas : nous endurons et nous triomphons. Mamba. Je tiens à remercier mes coéquipiers pour leur soutien, toutes les personnes d’Aston Villa pour l’amour qu’elles m’ont témoigné, ainsi que vous tous pour vos messages. Cela compte énormément pour moi.



Nicolas Raskin

La déception est difficile à exprimer avec des mots. Nous y avons cru, nous nous sommes battus et nous avons tout donné sur le terrain, mais cela n’a pas suffi cette fois-ci. Avec le recul, je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli ensemble durant ce tournoi. Porter le maillot de la Belgique et représenter mon pays sur la plus grande scène mondiale a été un immense honneur. Merci pour votre soutien exceptionnel. Nous reviendrons.

Youri Tielemans

Notre parcours en Coupe du monde s’arrête malheureusement ici. Tellement fier de cette équipe. Merci.

Hans Vanaken

Fier d’avoir représenté notre pays sur la plus grande scène. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus à chaque étape de cette aventure.

Axel Witsel

Déçu, mais nous pouvons être fiers de nous. Nous avons tout donné. Fier de cette équipe et fier de représenter mon pays. Merci aux supporters pour leur incroyable soutien.

Charles De Ketelaere

Déçu que cela s’arrête ici… mais très fier de mon équipe. Représenter la Belgique a été une sensation incroyable. Merci infiniment pour votre soutien.

Matías Fernández-Pardo

Évidemment, nous voulions aller encore plus loin. Malgré tout, je suis extrêmement fier de cette équipe et du parcours que nous avons accompli ensemble. J’ai déjà hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. Merci à tous pour votre soutien et votre force tout au long de cette aventure. C’est un immense honneur et une grande fierté d’avoir représenté les Diables Rouges dans la plus grande des compétitions.

© photonews

Romelu Lukaku

Nous avons tout donné, mais le résultat n’a pas été en notre faveur. Fier de faire partie de ce groupe. Cette équipe a fait preuve de courage et de caractère lorsqu’il le fallait. J’espère que nous avons donné aux supporters restés au pays des raisons d’être optimistes pour l’avenir. Cela fait partie du processus, et nous allons progresser. C’est difficile et déchirant, mais nous allons rebondir… Merci pour votre soutien.

Dodi Lukebakio

Un moment unique. Avoir représenté mon pays au plus haut niveau en rêvant de jouer ce genre de compétition est simplement un privilège/ une grâce de Dieu. Fière de mon équipe! On espérait mieux, mais on part la tête haute car on a tout donné. Merci à tous ceux qui me soutiennent, vos messages me font chaud au cœur. Ton nom a été glorifié Seigneur Jésus-Christ, je ne cesserai de proclamer ton nom car ma vie est le fruit de ta grâce. ÉPHÉSIENS 5:20 On continue la mission !



Diego Moreira

Fier d’avoir représenté mon pays sur la plus grande scène du football. Nous rêvions d’aller beaucoup plus loin, et c’est forcément une immense déception de voir cette aventure s’arrêter ici. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de cette Coupe du Monde. Ce n’est qu’une étape. Nous reviendrons plus forts.



Leandro Trossard

Notre Coupe du monde s’arrête ici, mais quel incroyable parcours nous avons vécu. Le soutien que nous avons reçu représente énormément pour nous. Merci d’avoir cru en nous.