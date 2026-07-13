Officiel : La Gantoise a trouvé le nouveau lieutenant de Christian Burgess en défense centrale

Mouhamed El Bachir Ngom est le nouveau renfort défensif de La Gantoise. Le défenseur sénégalais a signé un contrat de cinq ans.

La Gantoise a annoncé ce soir son cinquième transfert estival, le deuxième en défense centrale. Après un certain Christian Burgess, les Buffalos ont été dénicher Mouhamed El Bachir Ngom du côté des Grasshoppers Zurich.

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De Senegalese centrale verdediger Mouhamed El Bachir Ngom versterkt onze defensie.



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Joueur sénégalais de 26 ans, Ngom a été formé à la prestigieuse académie de football sénégalaise de Diambars, d'où sont notamment sortis des talents sénégalais tels qu'Idrissa Gueye, Sadio Mané, Kara Mbodj, Bamba Dieng ou encore Ousseynou Niang.

Mouhamed El Bachir Ngom a effectué ses premiers pas en Europe via la Lettonie, avec un transfert au FC Auda...en même temps qu'Ousseynou Niang. Après trois mois, il signait déjà dans la capitale, au FC Riga, où Niang l'a rejoint six mois plus tard.

2026, l'année de l'éclosion

Là où le futur piston de l'Union a pu rallier le Parc Duden en septembre 2024, son compère a dû attendre quatre ans pour franchir un pallier, avec ce transfert chez les Grasshoppers Zurich en février dernier. En Super League suisse, Mouhamed El Bachir Ngom s'est directement imposé comme titulaire, marquant même un but crucial pour la survie du club en fin de saison.





Ses performances ont convaincu Gand de le recruter après à peine une demi-saison : "Ce défenseur droitier allie vitesse, puissance et explosivité à une excellente capacité de tacle. Outre ses qualités athlétiques, Ngom est également reconnu pour son leadership et son esprit de compétition. Il apporte intensité et sens des responsabilités sur le terrain avec Planet Group", le présentent les Buffalos dans leur communiqué officiel.

"L’arrivée de Ngom représente une nouvelle étape importante dans le développement de notre noyau dur. Nous sommes convaincus que, associé à l’arrivée récente de Christian Burgess (déjà promu capitaine NDLR), il permettra à notre défense de franchir un cap. Il rejoindra le groupe au plus vite afin de s’intégrer et de contribuer à la préparation de la campagne européenne et du début du championnat", se réjouit Kjeld Fort, Directeur Opérationnel des Buffalos