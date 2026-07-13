Officiel : Thorgan Hazard, enfin présenté en grande pompe à Lens !

Thorgan Hazard a bel et bien signé à Lens. L'ancien Diable Rouge revient ainsi là où tout a commencé et apportera toute son expérience au Racing.

Le transfert était dans l'air depuis de longues semaines, il est désormais officiel : Thorgan Hazard va retrouver le club qui avait lancé sa carrière professionnelle et qu'il avait quitté il y a 14 ans pour signer à Chelsea, qui l'avait ensuite prêté à Zulte Waregem.

Le Brainois a signé un contrat de deux ans à Bollaert. "Le retour d’un ancien de la maison est un beau symbole, qui plus est un pur produit de La Gaillette", se réjouit Jean-Louis Leca, Directeur sportif du Racing. "Avec Thorgan, nous accueillons un joueur qui compte 522 matchs en club, 64 rencontres européennes et 47 sélections avec la Belgique. Cette expérience du très haut niveau constituera un atout pour l’équipe dans cette saison qui nous verra retrouver la Ligue des champions".

Thorgan Hazard pour boucler la boucle ?

"Thorgan va nous apporter sa capacité à lire et accélérer le jeu, sa qualité de passe et son leadership. Son sens de la famille et sa simplicité nous ont rapprochés. J’ai senti au cours des discussions son attachement au RC Lens et une volonté forte de porter les couleurs lensoises en Ligue des champions", poursuit-il dans le communiqué officiel.

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Deux #MadeInGaillette se rappellent un mythique souvenir européen du Racing 🪨... De retour, une fois ! 🇧🇪



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Avec Hazard, le club s'offre d'ores et déjà un attaquant expérimenté et polyvalent, capable d'évoluer à plusieurs postes en attaque, et assimilé comme un jeune du cru dans le quota demandé par l'UEFA. Reste désormais à savoir quelle importance lui donnera Lens au sein du noyau.





Au total, l'ancien Diable Rouge aura disputé 98 matches avec Anderlecht. Il y a inscrit 21 buts et délivré autant de passes décisives. Alors qu'il sort de sa meilleure saison sur le plan statistique (15 buts et 11 assists), Thorgan Hazard n'y aura pas vécu des adieux en beauté, la faute au chantier à ciel ouvert que représente le Sporting et à des prestations personnelles malgré tout irrégulières, avec cette carte rouge lors de son tout dernier match contre l'Union en prime. Ce transfert dans le Nord est une belle manière de passer à autre chose.