"On n’a pas à rougir" : Laurent Ciman se montre satisfait du parcours des Diables Rouges à la Coupe du monde

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"On n’a pas à rougir" : Laurent Ciman se montre satisfait du parcours des Diables Rouges à la Coupe du monde
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Laurent Ciman a suivi attentivement le parcours des Diables Rouges à la Coupe du monde. Malgré l’élimination de la Belgique en quarts de finale, l’ancien international belge se montre optimiste sur le pacrous de la Belgique au micro de nos confrères de Sudinfo.

La Belgique n’est pas passée bien loin d’une nouvelle demi-finale de Coupe du monde après 2018. Malheureusement, les Diables Rouges se sont inclinés en quarts de finale face à l’Espagne (1-2).

Mais, comme beaucoup d’observateurs et d’anciens joueurs, Laurent Ciman est positif concernant le tournoi de la Belgique : "L’équipe nationale belge a fini son tournoi. Félicitations, car je pense que c’est une Coupe du monde réussie. Le départ a été assez compliqué face à l’Égypte. Ensuite, on s’est rattrapé, même si ça n’a de nouveau pas été facile contre l’Iran. Le gardien adverse avait sorti un gros match. Mais, dans l’ensemble, on peut être fiers de ce que l’équipe nationale belge a fait."

"On avait dit qu’on visait les quarts de finale et, quand on voit le dernier match contre l’Espagne, on n’a pas à rougir de notre prestation. Ça s’est joué sur des détails. Et, à un certain moment, ce sont les détails qui comptent", a-t-il ajouté.

Laurent Ciman n’accable pas Senne Lammens

Une rencontre face à l’Espagne qui s’est finalement jouée sur une faute de main de Senne Lammens. "Malheureusement, on a perdu Thibaut Courtois qui a dû être remplacé. Le choix du coach était de mettre des joueurs à 100 %. Des fois, ça fonctionne et des fois, ça ne fonctionne pas. Je n’ai pas envie de jeter la pierre à Senne Lammens. Ce n’est jamais évident de rentrer dans un match comme ça, surtout à un jeune âge. C’est son premier grand tournoi et il va apprendre de ses erreurs. Malheureusement, ça fait mal et ça ne doit pas être facile pour lui. Je n’ai pas envie de l’incriminer. Il va apprendre et c’est comme ça que les Diables Rouges vont grandir en tant qu’équipe."


Laurent Ciman a porté les couleurs de la Belgique à 20 reprises entre 2010 et 2018. Le natif de Farciennes, qui évoluait au poste de défenseur central, compte même un but à son compteur.

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