Rudi Garcia : stop ou encore ? L’avis tranché de Philippe Albert

Rudi Garcia sera-t-il encore l'entraîneur de la Belgique lors de l'Euro 2028 ? La réponse est, pour l'instant, encore inconnue. Philippe Albert serait, en tout cas, favorable à garder le sélectionneur français en poste.

Rudi Garcia est parvenu à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde avec la Belgique avant de se faire éliminer par l'Espagne. Les Diables Rouges sont passés tout proches d'une élimination en seizièmes de finale face au Sénégal, mais ont finalement fait preuve d'une mentalité impressionnante et sont parvenus à renverser la situation, notamment grâce à plusieurs choix du tacticien français.

Philippe Albert tire une conclusion positive du tournoi de Rudi Garcia : "C’est un tournoi positif pour lui. Il a atteint ses objectifs en prenant des risques et c’est tout à son honneur. Il a fait pour le mieux en prenant ses responsabilités quand il le fallait. Il n’a jamais hésité à faire des choix dans certaines rencontres. Sortir De Bruyne et Doku contre le Sénégal, cela aurait pu lui retomber dessus. Mais il a eu un impact sur la physionomie de la rencontre. Bravo à lui. Sur le dernier match, il estime que Courtois n’est plus à 100 % et le remplace. Imaginez s’il l’avait laissé et que Courtois faisait une erreur. Cela aurait été un problème."

Rudi Garcia doit rester l'entraîneur des Diables Rouges selon Philippe Albert

Mais alors faut-il poursuivre l'aventure avec ce sélectionneur ? "Je me base toujours sur la vérité du terrain : j’ai vu des joueurs concernés et un noyau qui est derrière lui", a souligné Philippe Albert selon Sudinfo. "Rudi Garcia prend des décisions fortes et cela rassure tout le monde. Les joueurs sont conscients que s’ils travaillent, ils auront leur chance durant le tournoi. Avec Garcia, on sait ce qu’on a. Avec un potentiel successeur, on ne sait pas. Recommencer un processus avec un nouveau coach, je ne vois pas l’intérêt. Il a montré des choses sans les cadors à certaines périodes et tout s’est globalement bien déroulé depuis son arrivée. Il connaît le groupe et a déjà trouvé des solutions pour le futur. Je continuerais avec lui jusqu’au prochain Euro."

"Il a rempli tous ses objectifs avec le maintien en Nations League, la qualification pour la Coupe du monde et les quarts de finale. Après deux tournois ratés, il ne faut pas oublier d’où l’on vient. En 2022, Roberto Martinez était trop gentil et, en 2024, Tedesco était une calamité", a conclu l'ancien Diable Rouge.



Rudi Garcia est arrivé à la tête des Diables Rouges en janvier 2025 après l’échec de Domenico Tedesco. Il a insufflé une mentalité de gagnant et n’a pas hésité à faire des choix forts, comme le souligne Philippe Albert. Beaucoup estiment qu’il devrait alors rester à la tête de la sélection nationale, mais le doute subsiste quant à son avenir. Avec la Belgique, Rudi Garcia a été sur le banc lors de 20 matchs. Voici le bilan : 12 victoires, 6 nuls et 2 défaites. Un bilan de 60 % de victoires, donc, avec 63 buts marqués et 18 encaissés.