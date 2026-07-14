Après Thorgan Hazard, un autre joueur de Pro League signe au Racing Lens

Thorgan Hazard a été présenté du côté du Racing Lens un peu plus tôt cette semaine. Et les Sang & Or ne s'arrêtent plus, puisque c'est désormais Michal Skoras qui quitte La Gantoise pour s'engager au Racing !

Voilà plusieurs mois déjà que la signature de Thorgan Hazard au Racing Lens avait été annoncée, même si pas encore officiellement. Ce lundi, enfin, c'était le cas : laissé libre en fin de contrat par le Sporting d'Anderlecht, Hazard revenait là où tout avait commencé pour lui, qui était passé par le centre de formation du Racing Lens et y avait fait ses grands débuts professionnels.

Et voilà que ce mardi, un autre joueur de Jupiler Pro League le rejoint dans le Pas-de-Calais. Le Racing Lens a en effet annoncé la signature de Michal Skoras (26 ans), l'ailier de La Gantoise. Le Polonais rejoint les Sang & Or contre 6 millions d'euros.

Michal Skoras signe au Racing Lens après s'être relancé à Gand

Skoras avait quitté le Club de Bruges, où il était surtout utilisé comme joker, pour les Buffalos l'été dernier. Il aura disputé une saison pleine à la Planet Group Arena, avec 11 passes décisives délivrées en 35 rencontres de championnat.

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Dans la pure tradition du bassin minier, le mythique Éric Sikora accueille un Polonais 🇵🇱 prêt à charbonner ! 🏛️



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Avant cela, Michal Skoras avait montré de belles choses sous les couleurs du Club de Bruges, disputant 90 matchs, inscrivant 6 buts et délivrant 8 passes décisives - le plus souvent en montant au jeu. Gand avait dépensé 1,8 million seulement pour s'offrir ses services, contre les 6 millions dépensés par Bruges auprès du Lech Poznan.



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L'international polonais (14 caps) s'est engagé avec le Racing Lens jusqu'en 2031. Et le club nordiste pourrait ne pas s'arrêter là, puisqu'on y murmure un éventuel retour au bercail de Loïs Openda...