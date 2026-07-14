Ces révélations de la Coupe du Monde que la Pro League pourrait s'offrir

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Ces révélations de la Coupe du Monde que la Pro League pourrait s'offrir
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La Coupe du Monde 2026 touche à sa fin. Plusieurs pays ont brillé de manière inattendue, et les clubs en profitent souvent pour tenter des paris.

Ainsi, l'Union Saint-Gilloise a déjà attiré un Mondialiste en la personne de Relebohile Mofokeng, international sud-africain qui a participé au parcours étonnant des Bafana Bafana jusqu'en 16e de finale du tournoi. Et si ce n'était pas le dernier joueur à s'être illustré sur les pelouses des USA, du Mexique et du Canada à débarquer en Jupiler Pro League ? Voici quelques pistes...

Juninho Bacuna, le métronome de Curaçao

Né et formé à Groningue, Juninho Bacuna (28 ans) a disputé une bonne partie de sa carrière en Eredivisie, mais compte aussi plus de 200 matchs en D2 anglaise avec Birmingham City et Huddersfield. Une carrière assez modeste qui l'a poussé à choisir, dès 2019, la sélection de Curaçao.  Avec 52 caps pour le petit état insulaire, Bacuna en était l'un des piliers dans cette Coupe du Monde.

Perdant peu de ballons et faisant bien respirer son équipe, l'ex-international néerlandais U21 a montré ses qualités typiques de la formation des Pays-Bas. Prêté en seconde partie de saison à Volendam par Gaziantep, où il n'a plus qu'un an de contrat, Juninho Bacuna ne vaut qu'1,7 million d'euros selon Transfermarkt, et serait une option intéressante pour un club du subtop belge. 

Deroy Duarte, le roc du Cap Vert 

Autre joueur formé aux Pays-Bas (il est né à Rotterdam), Deroy Duarte (27 ans) compte plus de 150 matchs en Eredivisie pour le Sparta Rotterdam et le Fortuna Sittard. Depuis 2024, il évolue à Ludogorets, où il a découvert la Coupe d'Europe. Lui aussi ex-international U21 néerlandais, Duarte est devenu international capverdien en 2022.

Duarte Deroy
© photonews

Comme Bacuna, Duarte n'aurait donc aucun problème à s'adapter en Belgique. Son très bon tournoi lui vaudra certainement de l'intérêt et les clubs devront dépenser plus que les 1,8 million estimés par Transfermarkt pour s'offrir ses services, mais il aurait probablement sa place dans beaucoup de clubs de milieu de tableau, voire visant les places européennes en D1A.

Emam Ashour, la sensation égyptienne 

Tout le monde attendait Mohamed Salah ou Omar Marmoush, mais LE joueur égyptien dans cette Coupe du Monde a probablement été Emam Ashour (28 ans). Buteur face à la Belgique et l'Australie, il a été l'un des moteurs du jeu offensif de l'Egypte. Ashour a déjà connu l'Europe puisqu'il est passé par Midtjylland, brièvement, en 2023, avant de revenir au pays, à Al-Ahly.

Ashour Hossam Mohamed
© photonews

Le milieu créatif et polyvalent y évolue toujours et y est sous contrat jusqu'en 2028. Il ne manque pas d'offres lucratives, notamment en Arabie Saoudite, mais si un club belge voulait tenter le coup, Emam Ashour ne coûterait pas énormément pour un joueur d'un talent. Reste le problème de son âge, qui compliquerait une revente lucrative. 

Matias Galarza, artiste et crapule 

Le Paraguay aura été l'équipe de "salopards" de cette Coupe du Monde. Rugueux et fiers de l'être, les Paraguayens ont cabossé l'Allemagne qui n'a pas trouvé la solution face à leur défense acharnée, et ont tout tenté pour sortir la France du match de la même façon. L'une des rares cautions foot des Guarani (sans être un poète pour autant) était Matias Galarza (24 ans).

Galarza Matias
© photonews

Le milieu de terrain de River Plate paraît promis à un transfert cet été, avec Strasbourg mais surtout Getafe (pas étonnant vu le style de jeu de ces derniers) en tête de gondole pour s'offrir ses services. Mais on l'imagine particulièrement bien venir distribuer les taquets dans un club comme l'Antwerp ou le KV Malines. Galarza n'est évalué qu'à 3 millions sur Transfermarkt, et a encore une marge de progression. 

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