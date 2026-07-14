C'est imminent : un jeune talent de l'AS Monaco va rejoindre Charleroi

Le Sporting de Charleroi va enregistrer l'arrivée de Boubakar Dembaga. Le jeune défenseur de l'AS Monaco doit régler les derniers détails avant de s'engager avec les Zèbres cet été. Le montant du transfert n'a pas été devoilé.

Le Sporting de Charleroi est sur le point d'enregistrer une nouvelle arrivée. Sauf retournement de situation, Boubakar Dembaga va continuer sa carrière au Mambourg. Selon les informations du journal Le Soir, le défenseur de 20 ans doit signer son contrat avant que son transfert ne soit officialisé. Les dernières étapes administratives sont en cours et tout indique que l'annonce ne devrait plus tarder.

Charleroi a retenté le coup cet été

Le Franco-Malien devrait découvrir la Jupiler Pro League pour la première fois de sa jeune carrière. Charleroi avait tenté d'attirer Boubakar Dembaga lors du mercato hivernal pour anticiper un éventuel départ d'Étienne Camara vers le Panathinaïkos.

Le défenseur étant finalement resté au club, le dossier avait été mis de côté. Cette fois, les Carolos sont revenus à la charge et sont sur le point de boucler son arrivée. Le club n'a pas oublié cette piste et semble convaincu par le potentiel du jeune défenseur d'1,91 m.

Un défenseur de l'AS Monaco U21

Le jeune joueur arrive en provenance de l'AS Monaco, où il évoluait avec l'équipe U21. Avant de rejoindre le club de la Principauté il y a deux ans, il avait fait ses classes au Paris FC. Il poursuit son parcours dans un nouveau championnat avec l'objectif de franchir une nouvelle étape.

Pas encore de valeur marchande sur le site Transfermarkt



Pour le moment, le site Transfermarkt ne lui attribue pas de valeur marchande, mais Charleroi estime que le défenseur a le profil recherché pour renforcer son secteur défensif. Une aubaine pour Charleroi, qui s'offre un diamant brut à polir. Il a été sélectionné à deux reprises avec les U23 du Mali. Charleroi devrait également recruter d'autres joueurs dans les prochains jours.