Folarin Balogun s'exprime pour la première fois : "J'étais choqué, ce n'était pas un carton rouge"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Folarin Balogun s'exprime pour la première fois : "J'étais choqué, ce n'était pas un carton rouge"
Photo: © photonews
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Une semaine après les événements d'USA-Belgique et la suspension de son carton rouge pour les 8e de finale, Folarin Balogun s'est exprimé pour la première fois sur le plateau de CBS.

Le calme est un peu retombé maintenant qu'une semaine s'est écoulée depuis le 8e de finale entre les États-Unis et la Belgique. Folarin Balogun, qui s'est retrouvé pris malgré lui en pleine polémique après l'intervention de Donald Trump auprès de la FIFA et la levée de sa suspension, a décidé de sortir du silence.

L'attaquant des USA s'est ainsi exprimé sur le plateau de CBS, et est revenu sur cette situation surréaliste. Face à des journalistes naturellement acquis à sa cause (et qui estiment ainsi que selon eux, le carton rouge face à la Bosnie-Herzégovine était immérité), Balogun a d'abord évoqué son sentiment au sujet de son expulsion.

"J'étais choqué. Ce n'était même pas un tacle. Mais je devais accepter la décision et essayer d'être là pour l'équipe du mieux que je le pouvais", déclare-t-il. "Cela dit, j'étais vraiment choqué. Je sentais que ce n'était pas du tout justifié. Quand quelque chose n'est pas intentionnel, cela ne devrait jamais être un carton rouge. Cette décision nous a mis plus de pression que nécessaire".

Les USA ont fêté le retour de Folarin Balogun 

Mais heureusement pour lui, Balogun n'a pas dû purger la suspension consécutive à ce carton rouge. "Ma réaction initiale a été d'être heureux d'être de retour dans l'équipe. J'ai ensuite compris la controverse que ça créait, et j'ai pu voir que ça rendait mes coéquipiers un peu nerveux", reconnaît-il. "Nous souhaitions nous concentrer autant que possible sur le terrain mais cela a fait tant de bruit que c'était difficile à éviter".

Une siituation d'autant plus dommage que l'équipe des Etats-Unis, jusque là, avait séduit tout le monde. "Nous avons été capables d'unifier le pays et c'était l'un de nos objectifs. On a pu voir combien de supporters y compris de jeunes enfants étaient captivés par cette Coupe du Monde", se réjouit Folarin Balogun. 

Aucun journaliste présent en plateau n'interrogera l'attaquant américain sur l'intervention de Donald Trump et sur les implications légales que cela peut représenter. Balogun va tout de même revenir sur les heures qui ont suivi la nouvelle, et la façon dont cela a changé l'approche du match.

"Mes coéquipiers sont comme mes frères, ils m'ont beaucoup rassuré, m'ont répété que c'était une situation sur laquelle je n'avais aucune influence. Mais bien sûr, ils ont préparé ce match sans moi, puis d'un coup, j'étais de retour, ce qui est perturbant", concède-t-il. "Je m'attendais à un rôle de soutien moral dans ce match puis voilà que j'étais de retour. Tout le monde a célébré ça dans le bus en l'apprenant". 

La pression liée à cette polémique a-t-elle influé sur la prestation des États-Unis face à la Belgique ? "Il fallait être capable de dissocier les émotions du job qu'on avait à faire. Au-delà de l'émotion initiale, c'était juste un match difficile, et les gens ont pu l'oublier au vu du contexte. Mais nous étions concentrés à 100%", conclut Balogun.

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