L'affaire Balogun n'est pas terminée : une plainte a été déposée auprès d'un prestigieux comité

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'affaire Balogun n'est pas terminée : une plainte a été déposée auprès d'un prestigieux comité
Photo: © photonews
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Une semaine après la large victoire des Diables Rouges face aux États-Unis, l'affaire Folarin Balogun n'en a pas fini de faire parler. C'est désormais le CIO qui a été saisi.

Le 6 juillet dernier, séisme à Seattle : à la veille d'États-Unis-Belgique, en 8e de finale de la Coupe du Monde 2026, on apprenait en effet que Folarin Balogun, exclu lors du 16e de finale des USA, pourrait disputer la rencontre face aux Diables Rouges. Malgré son carton rouge assez clair contre la Bosnie-Herzégovine, le comité disciplinaire de la FIFA avait donc décidé, suivant l'article 27 de son règlement, de suspendre la sanction du joueur et la transformer en sursis.

L'affaire ne s'arrêtait pas là : bien vite, on apprenait en effet que Donald Trump en personne avait passé un coup de fil à Gianni Infantino pour réclamer cette décision. Le président des USA avait également mis en place une véritable task-force et une équipe d'avocats pour faire pression sur la FIFA.

Folarin Balogun avait finalement bel et bien disputé la rencontre, malgré les réserves et la réaction ferme de la fédération belge, dont l'appel avait été rejeté. Mais malgré la présence de leur meilleur buteur, les USA s'étaient lourdement inclinés (1-4).

FairSquare saisit le CIO dans l'affaire Balogun

Les conséquences de cette ingérence potentielle de Donald Trump dans les affaires de la FIFA pourraient dépasser le football. En effet, Gianni Infantino, président de la FIFA, fait partie depuis 2020 du Comité International Olympique (CIO), qui ne plaisante pas avec ce genre de choses. 

FairSquare, une organisation de défense des droits de l'homme, estime en effet que Gianni Infantino a enfreint à sept reprises la Charte olympique et le code d'éthique du Comité olympique en laissant notamment le président des États-Unis s'immiscer dans le dossier Balogun.

Reste désormais à voir si cette plainte débouchera sur quoi que ce soit de concret. Ce n'est pas la première fois que FairSquare saisit le CIO pour ce genre de faits, mais sa plainte en décembre dernier n'avait amené aucune sanction. 

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